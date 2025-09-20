La campanya “Igualando Derechos” sobre l’Alzheimer arriba a l’estació de Lleida Pirineus
Un vídeo reivindicatiu de CEAFA i Adif es projecta fins al 25 de setembre per visibilitzar els drets de les persones amb demència i les seves famílies.
Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, que se celebra el 21 de setembre, la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) i Adif han impulsat una campanya conjunta per reclamar un tracte just, digne i específic per a les persones afectades i les seves famílies.
Fins al 25 de setembre, el vídeo Igualando Derechos s’emetrà a les pantalles digitals de diverses estacions ferroviàries d’Espanya, entre elles la de Lleida Pirineus, amb l’objectiu de visibilitzar les reivindicacions del col·lectiu. Segons CEAFA, a mesura que avança la malaltia els drets de les persones es veuen progressivament limitats.
Aquesta acció forma part del protocol de col·laboració signat recentment entre CEAFA i Adif, amb una durada inicial de quatre anys, que busca desenvolupar activitats amb impacte social al voltant de l’Alzheimer i altres demències.
La presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, ha destacat que la campanya “permet apropar a la societat una realitat que sovint passa desapercebuda”, mentre que Jonathan Sánchez, subdirector de Responsabilitat Corporativa i Sostenibilitat d’Adif, ha remarcat “el paper de les estacions com a altaveu per transmetre aquest missatge a milers de viatgers”.