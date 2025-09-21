CERTAMEN
El batec del cor de Lleida
L’Obert va omplir ahir els carrers del Centre Històric de cultura popular i va atreure un nombrós públic. Les activitats van començar divendres i acaben avui amb un espectacle a la Seu Vella
Durant aquest cap de setmana, tot el Barri Antic de Lleida es va omplir de gent i d’activitats dirigides a la ciutadania en el context de l’Obert del Centre Històric. Divendres a la tarda es va inaugurar el certamen, que s’allargarà fins avui amb més de 100 propostes ludicoculturals per a tots els públics i interessos, que tenen lloc en punts estratègics de la zona del Barri Antic. Ahir al matí va incloure vermuts electrònics, activitats esportives a l’aire lliure, espectacles per a nens i un concert del grup Gospel Cappont al carrer Cavallers, entre altres iniciatives obertes a tothom i totalment gratuïtes. Al migdia el ritme no va decaure i els va tocar el torn a activitats com la Milla del Vermut al carrer Sant Martí i a Los Carrinclons de Lleida, que van actuar en una de les sessions de concerts del cicle Garrotines. A les 17.30 hores, l’Associació de Veïns Jaume I va fer la seua XXII Trobada de Gegants, que van iniciar una cercavila a la plaça Cervantes juntament amb altres colles geganteres de Lleida. La cap de colla de l’Associació Jaume I, Glòria Mor, va comentar que ja fa tres anys que participen en l’Obert del Centre Històric i sent que iniciatives així donen més vida als carrers. En la reunió gegantera van participar vuit colles convidades portant un total de disset gegants, que van acabar el recorregut a la Panera.
Avui diumenge, el calendari de l’Obert seguirà farcit de propostes, entre les quals una ruta pel Centre Històric amb vehicles clàssics de 9.00 a 14.00 hores i una recreació dels casaments reials de Peronella d’Aragó i Ramon Berenguer IV a les 20.00 hores, una activitat organitzada per l’Associació de Moros i Cristians de Lleida que acomiadarà aquest cap de setmana l’Obert del Centre Històric, que ja porta setze edicions reinventant-se.