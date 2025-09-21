SALUT
Sis-cents casos més d'Alzheimer
L’últim any a les comarques lleidatanes, entre pacients cada vegada més joves, i sumen uns 9.000
en total. L'associació Afall celebra 35 anys d’activitat i reivindica els drets de pacients i cuidadors
Avui es commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que es calcula que afecta unes 9.000 persones a la demarcació de Lleida.
L’últim any, es van diagnosticar fins a 600 nous casos, amb una mitjana d’edat del pacient d’entre 70 i 75 anys, segons apunta el doctor Gerard Piñol, neuròleg i investigador coordinador de la unitat de trastorns cognitius de Lleida. “La prevalença de la malaltia s’incrementa a la província i arreu del món”, assegura. “Això es deu a l’envelliment de la població, però també a un augment de la conscienciació social que permet realitzar diagnòstics precoços”, afegeix.
De fet, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències de Lleida (Afall) atén “cada vegada més persones menors de 65 anys, segons la seua presidenta, Montse Guiu.
Uns 9.000 pacients a Lleida
Pel que fa al tractament, el doctor Piñol explica que existeixen dos medicaments que es van provar molt efectius contra la malaltia, però que a Europa encara no es poden fer servir, com el leqanemab i el donanemab. “El ministeri de Sanitat es troba en negociacions amb les farmacèutiques per acordar-ne els usos i els preus, i després la Generalitat haurà de regular l’aplicació en pacients”, assenyala. “A efectes pràctics, no hem avançat respecte a l’any passat i, de moment, ningú no s’atreveix a fixar una data per al seu ús”, afirma.
L’Afall, que aquest 2025 compleix 35 anys d’activitat, va celebrar ahir l’efemèride amb una jornada de portes obertes a la seua seu i un dinar en homenatge als voluntaris i impulsores: Esther Camí i Maria Antònia Recasens, que havia d’acabar amb espectacles de teatre i música i un ball. Demà, l’entitat sortirà als carrers i instal·larà taules informatives en cinc punts de la ciutat.
Grups d'ajuda i atenció directa
«La nostra vida ha canviat, però el més important és la paciència»
El Cándido cuida la seua es posa María José, de 83 anys, diagnosticada d’Alzheimer ara en fa sis. La malaltia va transformar les seues vides, tant la de la pacient com la del cuidador. El Cándido l’acompanya a passejar cada dia i als tallers cognitius d’Afall. Explica que el suport de l’associació i l’atenció que reben al Santa Maria els donen respir i esperança. “El més difícil és tenir paciència”, diu. A més, reivindica que la figura del cuidador també s’ha de cuidar i ha de saber demanar ajuda.