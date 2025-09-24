La Paeria sancionarà la prostitució al carrer i dir coses vexatòries a les dones
Verònica Martínez, comissionada de Fèlix Larrosa, vol que "a l'espai públic es respectin els drets humans"
“Hem d’assegurar que a l’espai públic es garanteixin i respectin els drets humans i la dignitat de les dones”, va assenyalar ahir Verònica Martínez, comissionada de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, per a les polítiques feministes. L’equip de govern de la Paeria treballa en una modificació de la normativa que canviarà la normes sobre l’exercici de la prostitució a la ciutat i sobre el respecte a les figures femenines als carrers.
La regidora de Polítiques feministes, Carme Valls, va explicar que l’equip de govern té la intenció que aquest nou marc normatiu s’inclogui en la nova ordenança que regularà l’ús de l’espai públic. “No és senzill”, va assumir l’edil, que va anotar que el text legal anirà en la línia del pacte sobre civisme i que regularà “el que es pot fer i el que no al carrer”.
Martínez, per la seua part, va anotar que el marc normatiu proscriurà les expressions vexatòries o grolleres de contingut sexual dirigides a les dones. “Això no són galanteries. Això és assetjar”, va assenyalar. Es tractaria, va afegir, de prohibir o perseguir “totes aquelles conductes que denigrin la dignitat de la dona i del seu cos”, va anotar la comissionada. L’objectiu central seria el de garantir “el respecte a la dignitat de la dona a l’espai públic” de la ciutat de Lleida, va afegir.
Ambdós, Valls i Martínez, van participar ahir en la jornada sobre Prostitució i explotació sexual de dones, nenes i nens, organitzada per l’ajuntament de Lleida per segon any consecutiu amb motiu del dia internacional contra el tràfic i l’explotació sexual i que es va desenvolupar a la Llotja. “La prostitució és una vulneració dels drets de les dones, i qui cal perseguir és qui en fa ús, el bagasser”, va indicar Valls.
