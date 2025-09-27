FESTES
Una lliçó magistral a Cervera
Montse Pont Tarragó, una de les primeres professores de l’institut Antoni Torroja, pregonera de la festa major. Posa de relleu la cultura, l’educació i l’associacionisme
Cervera va donar ahir el tret de sortida a la Festa Major del Sant Crist amb el pregó, a càrrec de Montse Pont Tarragó, que va ser una de les primeres professores de l’institut Antoni Torroja, on va impartir llengua i literatura espanyoles. Llicenciada en llengües romàniques per la UB, ja jubilada, Pont és actualment membre de la junta de Justícia i Pau de la Segarra i voluntària activa de l’Associació Salut Mental Ondara Sió (ASMOS). En el pregó, va citar versos d’Isabel Solsona, Isabel Valverde i Rosa Fabregat. Va afirmar que “és un privilegi estar en aquest espai tan emblemàtic que representa les persones anònimes que fan la nostra ciutat”.
La pregonera va posar de relleu “la cultura, l’educació i l’associacionisme”. El pregó es va acabar amb l’entrega per part de la pregonera d’un ram de flors a la geganta Almodis, una activitat que es va estrenar i que l’ajuntament vol convertir en una tradició. Per la seua part, l’alcalde, Jan Pomés, va destacar de Montse Pont el seu “compromís amb el municipi a nivell d’educació, associacionisme i cultura literària”.
Avui s’han programat diferents activitats, entre les quals destaca la 43 edició de la Trobada de Colles Geganteres i Gralleres, amb la participació de deu colles i la col·laboració del grup de percussió local Bombollers i el cérvol Tibau. La cercavila sortirà de la plaça del Sindicat a les 18.00 hores i acabarà a la plaça Major amb la mostra de balls i un ball conjunt de tots els participants. Seguidament tindrà lloc una Carretillada extraordinària de festa major amb el Ball de Diables de Cervera Carranquers.