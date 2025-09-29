El Govern assegura que "el pitjor de les pluges ja ha passat" i no hi ha hagut incidències greus
El Meteocat aconsella no "abaixar la guàrdia"
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat aquest dilluns en relació amb les pluges a l'Ebre que "el pitjor ja ha passat" i no hi ha hagut incidències greus. En roda de premsa, Parlon ha indicat que la població s'ha pres seriosament els consells de protecció i ha afegit que si es confirma que l'episodi de pluges va "a la baixa" s'enviarà una nova alerta perquè la població afectada per la suspensió de classes sàpiga que dimarts es recuperarà la normalitat a les escoles. Amb tot, tant ella com Santi Segalà, cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), han demanat no "abaixar la guàrdia".
"Quan plou sobre mullat és important continuar en alerta", ha indicat la consellera, que ha demanat "prudència". A les 12h es reunirà novament el comitè tècnic del pla Inuncat per fer seguiment de la situació.
Es rebaixa a nivell taronja l’alerta per intensitat de pluja
El Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat a nivell taronja l’alerta per pluges torrencials al Baix Ebre i el Montsià, en concret al nivell 3 de 6. Diumenge, l’alerta s’havia situat en 5 de 6. Aquest dilluns encara es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. En paral·lel, l’avís per acumulació de pluja és manté en 4 de 6. Es poden superar els 200 litres en 24 hores fins a les 14 hores d’aquest dilluns.