CERTÀMENS
Un restaurant de Barcelona guanya la Lliga del Porc i la Forquilla: un mar i muntanya de botifarra del perol, mongetes del ganxet i sípia
El local L’Andreuenc venç entre 12 finalistes en el marc del certamen MOS de Lleida
Juli Alcoriza, del restaurant L’Andreuenc del districte de Sant Andreu de Barcelona, es va proclamar ahir campió de la Lliga del Porc i la Forquilla amb un mar i muntanya de botifarra del perol feta a casa, mongetes del ganxet i sípia bruta.
El certamen MOS va acollir la final de l’esdeveniment, en el qual van participar dotze finalistes, tres de cada demarcació catalana. Els aspirants van presentar els seus plats davant d’un jurat format per la directora de la revista Cuina, Judith Càlix; el director de Capital Española de la Gastronomía, Pedro Palacios; el cap de redacció de La Vanguardia Albert Molins; la sommelier Marta Clot; i Jonatahn Nuevo, d’Esmorzars de Forquilla CAT.
Els finalistes lleidatans van ser El Bar Lídia de Lleida (va presentar un carpaccio de peus de porc), l’Hostal Jaumet de Torà (un ofegat de la Segarra) i CaLagneta Art i Vi de Cervera (un biquini de galta de porc a la xocolata a la pedra d’Agramunt, reducció de Pedro Ximénez i formatge Comté).
La Lliga del Porc i la Forquilla ha estat impulsada pel Grup de Sanejament Porcí de Lleida amb Como Pomona. Els assistents a la final van degustar un esmorzar d’amanida, cassola de porc i caragols, a càrrec de Josep Vila de Mister Plat, a més d’un Tastet Solidari de Caragols servit per la Fecoll.