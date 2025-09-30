Un centenar d’identificats i només un detingut en els controls d’armes blanques a les Festes de la Tardor de Lleida
Dispositiu especial de la Guàrdia Urbana amb un centenar d’agents cada dia
Durant el transcurs de les Festes de la Tardor de Lleida, la Guàrdia Urbana va desplegar un dispositiu especial reforçat amb un centenar d’agents cada dia, una cinquantena al Centre Històric. La tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va explicar que es van instal·lar diferents controls a les zones del barri amb més activitat –com la plaça del Dipòsit, els carrers Veguer de Carcassona, Tallada, Sant Martí i voltants–, en el marc del Pla Daga, per a la detecció d’armes blanques.
La policia va identificar un centenar de persones i només es va produir un arrest per tinença d’armes, segons va detallar. Així mateix, Morón va descriure les festes com “molt tranquil·les” i va afirmar que “la ciutadania ha sabut gaudir dels actes de manera cívica i responsable”.