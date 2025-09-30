L’última recomanació de l’OCU per prevenir fraus en els pagaments virtuals
L’organització destaca un tipus de mètode de pagament digital que redueix significativament el risc de robatori
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha llançat una nova recomanació per als consumidors espanyols enfocada en la prevenció de fraus en pagaments. Segons ha comunicat recentment, l’ús de targetes de pagament virtuals constitueix una mesura efectiva per reduir significativament els riscos associats amb possibles fraus, pèrdues o robatoris de mitjans tradicionals de pagament.
L’OCU explica que pagar directament amb el telèfon mòbil permet prescindir de portar la cartera amb diners i targetes físiques, la qual cosa disminueix considerablement la probabilitat de patir pèrdues o robatoris. "Encara que el mòbil es perdi, la targeta virtual no pot perdre’s ni robar-se, amb la qual cosa el risc de frau es redueix significativament", assenyala l’organització en el seu comunicat.
Un altre dels avantatges destacats per l’OCU és que aquests mètodes de pagament incorporen una doble barrera de seguretat: primer és necessari desbloquejar el dispositiu mòbil mitjançant sistemes biomètrics o contrasenyes, i depenent de l’import o tipus de compra, també pot requerir-se una autenticació addicional a través de l’aplicació bancària.
Impuls del sector bancari a les targetes virtuals
Les entitats financeres estan potenciant activament l’adopció d’aquests mitjans de pagament digitals, ja sigui oferint versions virtuals de les targetes físiques existents o comercialitzant productes específicament dissenyats com a virtuals des de la seua concepció.
L’OCU ressalta la versatilitat que ofereixen aquests productes, permetent reservar una targeta per a compres en comerços físics o extraccions d’efectiu, mentre se n’utilitzen altres de secundàries per a operacions com a subscripcions, que poden bloquejar-se independentment sense afectar el funcionament de la resta.
Avantatges econòmics davant les targetes físiques
"És més, tenir una targeta virtual pot sortir més barat que una targeta física", afegeix l’organització, destacant que moltes d’aquestes targetes digitals són completament gratuïtes i permeten realitzar extraccions d’efectiu diverses vegades al mes sense comissions en caixers compatibles.
Segons l’OCU, l’únic cost associat seria l’enviament de la versió física, que podria ser necessària en determinades situacions com lloguers de vehicles o registres en hotels que requereixen fiances o contemplen càrrecs posteriors, així com per extreure diners en caixers que encara no disposen de tecnologia NFC compatible amb pagaments mòbils.
Màxima seguretat amb targetes d’un sol ús
Per a situacions de compra en llocs web que generen desconfiança, l’organització recomana especialment les targetes d’un sol ús, que queden automàticament inutilitzades després de realitzar l’operació, elevant considerablement el nivell de seguretat en impossibilitar el seu aprofitament per part de possibles hackers que haguessin aconseguit clonar-les.
Finalment, l’OCU recorda que manté oberta una campanya contra el 'phishing' i subratlla que la legislació estableix que qualsevol pagament no autoritzat pel titular no ha de ser responsabilitat de l’usuari, encara que adverteix que "hi ha entitats que es fan el desentès culpant el consumidor d’haver estat negligent".