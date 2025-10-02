Vi elaborat en cups de pedra medievals: el mètode dels monjos hospitalers al segle XII en ple Prepirineu
El celler Castell d'Encús, a Talarn, fa més de deu anys que l'elabora
El celler Castell d'Encús, situat a la comarca del Pallars Jussà, porta més de tretze anys elaborant vi del segle XXI amb tècniques del XII. Una part significativa de la seva producció fermenta en cups medievals excavats directament a la roca, recuperant així el mètode que utilitzaven els monjos hospitalers fa nou segles. Acabada la verema, aquests trulls s'omplen de raïm amb pells per iniciar el procés de fermentació natural, on la pedra aporta llevats naturals d'alta qualitat al producte final. Raül Bobet, responsable del celler, destaca que aquesta connexió amb el passat dota els seus vins de matisos "únics i diferents" amb un fort component cultural i històric.
La metodologia de fermentació en cups de pedra representa un enfocament radicalment diferent al dels cellers convencionals. Bobet explica que els controls de temperatura són pràcticament impossibles i que la fermentació segueix un ritme més pausat. El procés es caracteritza per tècniques completament manuals on la intervenció humana és mínima, permetent que la natura segueixi el seu curs amb poca manipulació. Cal destacar que no tota la producció del celler segueix aquest mètode ancestral, ja que també utilitzen tines de fusta i d'acer inoxidable per a la resta de la seva elaboració.
Un patrimoni viu de nou segles d'antiguitat
Els nou cups de pedra excavats pels monjos es conserven a l'aire lliure en un entorn natural. D'aquests, sis es mantenen actius i s'utilitzen regularment en el procés d'elaboració. Segons ha explicat Bobet, cada any intenten revitalitzar més aquests elements patrimonials pel valor afegit i diferencial que aporten als seus vins. Aquest 2025, el celler continua ampliant l'ús d'aquesta tècnica ancestral que connecta directament amb els primers viticultors de la zona.
El llegat dels monjos hospitalers
L'Orde de Sant Joan va cultivar les terres del castell d'Encús des del segle XII fins ben entrat el segle XVIII, establint les bases de la viticultura a la Conca de Tremp. Va ser l'any 2012 quan Raül Bobet va decidir recuperar aquestes tècniques de vinificació amb gairebé mil anys d'història, iniciant l'ambiciós projecte de fermentar part de la seva producció en els cups medievals originals. Aquest enfocament no només preserva el patrimoni cultural de la zona, sinó que també aporta característiques organolèptiques úniques als vins del Prepirineu català.