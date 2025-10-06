FESTES
Els penyistes gaudeixen del retrobament tardoral
Després de la tradicional festa del mes de maig, les penyes de l’Aplec del Caragol de Lleida es van retrobar ahir als Camps Elisis per celebrar l’edició número 42 de l’Aplequet, la jornada festiva i gastronòmica que celebren a la tardor i que va reunir uns 4.000 penyistes. L’activitat va començar al matí amb competicions de bitlles i parxís i jocs de caràcter familiar amb l’ambientació de la xaranga Mai Toquem Bé. El programa d’activitats incloïa també, a partir del migdia, l’espectacle Kuntur de la companyia Centre de Titelles de Lleida, que va obtenir el premi Drac d’Or Fecoll 2024 de la 35a Fira de Teatre de Titelles de Lleida, el tradicional dinar de germanor de les colles o un ball de tarda amb el grup Café Latino, que va posar el colofó a una jornada familiar i festiva.