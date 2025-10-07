La DGT vol instal·lar radars com els de França: mòbils, amb rodes i en zones d’obres
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha fet l’anunci durant la presentació del balanç de sinistralitat viària de l’estiu
La Direcció General de Trànsit (DGT) té previst implantar al llarg del proper any radars mòbils amb rodes per vigilar trams de risc, especialment en zones d’obres. L’anunci l’ha realitzat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant la presentació del balanç de sinistralitat viària de l’estiu de 2025.
Per avançar en aquest projecte, el ministre ha explicat que el director general de Trànsit, Pere Navarro, viatjarà pròximament a França per conèixer en persona el funcionament d’aquests dispositius. "El nostre propòsit és implantar-los l’any que ve", ha confirmat Marlaska durant la seua compareixença.
Aquests innovadors radars funcionaran principalment en trams d’obres de dos o tres quilòmetres on és necessari reduir la velocitat per les condicions de la via o per protegir els treballadors. "Són uns dispositius amb rodes i poden ser fàcilment desplaçables als trams o llocs on es necessiti", ha detallat el titular d’Interior.
El ministre ha assenyalat que a França compten actualment amb més d’un centenar d’aquests radars mòbils per controlar zones d’especial risc. Aquesta iniciativa se suma als 120 nous radars que la DGT tenia previst instal·lar el 2025, dels quals 72 ja han estat funcionant durant aquest estiu.
Situació dels helicòpters de vigilància
Respecte als nou helicòpters de la DGT que romanen a terra des de l’1 de setembre després de finalitzar el seu contracte de manteniment, Grande-Marlaska ha assegurat que "ben aviat estaran de nou volant i també participant en la seguretat viària". El ministre ha volgut transmetre tranquil·litat afirmant que la seguretat viària està "assegurada a través de tots els dispositius tècnics i del personal de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil".
Tanmateix, la Central Sindical Independiente i de Funcionarios (CSIF) ha exigit la DGT que assumeixi responsabilitats per una situació que atribueixen a "la desídia dels responsables de convocar el nou concurs de manteniment", en haver permès que el contracte anterior finalitzés sense tenir un nou adjudicatari.
Reducció de la taxa d’alcohol
Durant la seua compareixença, el ministre també ha abordat la reducció de la taxa màxima d’alcohol a la conducció, que passarà dels actuals 0,5 grams per litre de sang a 0,2. Marlaska ha expressat el seu desig que aquesta mesura entri en vigor aquest mateix any, fent una crida al Parlament: "És un tema inajornable, és un tema de salut pública, és un tema de seguretat i tots tenim la responsabilitat que sigui una realitat ja".
Per reforçar la importància d’aquesta mesura, el ministre ha revelat una dada preocupant: el 48% de les autòpsies realitzades a conductors morts mostra presència d’alcohol, drogues o psicofàrmacs. "No li he de dir més a aquesta persona que diu que una cervesa no li suposa res. Potser a ell res però quan es pugi al cotxe els reflexos no els té al 100% i potser una altra persona que no té res a veure en aquesta ingesta pugui deixar de viure", ha advertit.