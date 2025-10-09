ART
L’EAM Leandre Cristòfol exposa les millors obres de l’‘Àgora Còmic’
L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida acull des d’ahir l’exposició amb els treballs duts a terme per alumnes en el projecte Àgora Còmic, una iniciativa impulsada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, en la qual participen l’Ondara-Escola d’Art i Superior de Disseny de Tàrrega, l’Institut Màrius Torres de Lleida i el Col·legi Episcopal de Lleida.