CIÈNCIA
Les persones amb TDAH són més creatives, segons un nou estudi
Una investigació relaciona la divagació mental amb la creativitat
Un nou estudi de Centro Médico Universitario Radboud, als Països Baixos, demostra que el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) pot estar associat a més creativitat. A més, proposa que es relaciona amb la divagació mental.
L’investigador principal, Han Fang, comenta que les investigacions prèvies ja apuntaven en deixar divagar la ment com un possible factor vinculant entre el TDAH i la creativitat, però cap estudi ho havia estudiat directament.
L’equip va realitzar dos investigacions amb dos grups diferents de pacients amb TDAH i dos controls "sans", un d’europeu i l’altre del Regne Unit. En total, van participar-hi 750 persones.
Els investigadors van examinar les correlacions entre les característiques del TDAH, la creativitat i les deficiències funcionals, així com el paper de la divagació mental en les esmentades relacions. Ambdós grups de pacients van mostrar característiques clàssiques del TDAH, com a falta d’atenció, impulsivitat i tendència a distreure la ment. Ambdós estudis van demostrar que un major nombre de símptomes de TDAH es correlacionava amb una divagació mental més important.
La divagació mental
La divagació mental es defineix com desviar l’atenció de la tasca en qüestió cap a pensaments generats internament. Tots estem subjectes a cert grau de divagació mental, però això s’observa amb més freqüència en persones amb TDAH.
Han Fang agrega: "Investigadors anteriors han pogut distingir dos tipus diferents de divagació mental. Pot ser una pèrdua de concentració, on la ment pot divagar d’un tema a l’altre. Això es coneix com a divagació mental espontània. Un altre tipus és la divagació mental deliberada, on les persones es donen la llibertat de desviar-se del tema, on permeten que els seus pensaments prenguin un rumb diferent. Els psiquiatres han desenvolupat mètodes per mesurar el grau de propensió de les persones a aquestes diferents tendències".
Com es relaciona amb la creativitat
Els investigadors també van mesurar la creativitat en ambdós grups (existeixen mètodes estàndard per mesurar-la, per exemple, demanant a les persones que trobessin un ús creatiu per a un objecte quotidià). Posteriorment, van analitzar com s’associava la creativitat amb els diferents tipus de divagació mental.
"Descobrim que les persones amb més trets de TDAH, com a falta d’atenció, hiperactivitat o impulsivitat, van obtenir millors resultats creatius en ambdós estudis. Això recolza investigacions prèvies. A més, descobrim que la divagació mental, en particular la divagació mental deliberada, on les persones permeten que els seus pensaments divaguin a propòsit, es va associar amb una creativitat més gran en persones amb TDAH. Això suggereix que la divagació mental podria ser un factor subjacent que connecta el TDAH amb la creativitat", segons Han Fang.
Les implicacions pràctiques
L’estudi pot tenir canviar la psicoeducació i el tractament. En l’àmbit de la psicoeducació, els programes o cursos especialment dissenyats que ensenyen les persones a utilitzar les seues idees espontànies, per exemple, transformant-les en productes creatius, podrien ajudar les persones amb TDAH a aprofitar els beneficis de la divagació mental.
En l’àmbit del tractament, les intervencions basades en l’atenció plena adaptades al TDAH que busquen disminuir la divagació mental espontània o transformar-la en formes més deliberades poden reduir les deficiències funcionals i millorar els resultats del tractament. Aquesta és la primera vegada que s’investiga aquesta relació, per la qual cosa es necessiten més estudis que confirmin les troballes.