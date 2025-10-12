TRADICIONS
Agramunt, torró de marca: els torronaires locals destaquen per innovar i desestacionalitzar el producte
El conseller Sàmper destaca la capacitat dels torronaires locals per innovar i desestacionalitzar el producte. La fira més dolça, que reuneix 180 expositors en la 36 edició, acaba avui
Agramunt es converteix en la capital del dolç durant la celebració de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, aquest any la 36, en la qual els torronaires es vesteixen de gala per donar a conèixer els seus productes. El conseller d’Empresa i Treball va inaugurar ahir el certamen i va afirmar que “Agramunt ha convertit el torró en una marca de referència”.
“Agramunt ha convertit el torró en una marca”, va defensar ahir el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en el transcurs de la inauguració de la 36 Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que se celebra fins avui a la capital del Sió. Va atribuir aquest assoliment al treball col·lectiu i a l’esforç dels seus artesans i famílies torronaires. Sàmper va subratllar també la rellevància històrica i el paper innovador de la gastronomia catalana: “No és menor que Catalunya sigui fins al 31 de desembre d’aquest any la Regió Mundial de la Gastronomia”. Segons el conseller d’Empresa i Treball, “quan sumem innovació i tradició, som capaços de ser la millor regió culinària del món. Catalunya, sent tan petita, té una varietat de productes excepcionals (...) i el torró i el xocolate formen part essencial d’aquest reconeixement”, amb empreses que “han posat Agramunt en el mapa i han sabut transformar el torró de producte estacional a consum tot l’any”, una evolució que va atribuir directament a la capacitat visionària dels torronaires locals.
Per la seua part, l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va assegurar que el certamen és “el gran aparador del sector agroalimentari i del dolç del país així com dels negocis locals”. Segons Fernàndez, “tenim una de les fires gastronòmiques més importants de Catalunya”. En aquest sentit, va agrair que la Generalitat hagi tingut en compte el torró i el xocolate d’Agramunt en el marc de les activitats programades dins de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Precisament, aquests productes seran els protagonistes del mes de desembre.
La directora de la fira, Tamara Lombardo, va recordar que el certamen compta amb 180 expositors, entre el mig centenar dels pavellons i les 130 parades dels carrers que es complementen amb degustacions a l’Aula del Gust, l’Aula del Tast i l’Aula de la Xocolata i el Vi, amb moltes sessions ja esgotades i en les quals per primera vegada hi ha més ponents dones que homes. Per atreure el públic familiar, s’han organitzat quatre espectacles d’animació infantil a la plaça del Mercat, on hi ha jocs de fusta.
Una vegada inaugurat el certamen a la plaça del Torró, ja acabada, les autoritats es van desplaçar a la Cuita per viure en directe el procés d’elaboració del Torró d’Agramunt i seguidament van visitar els estands dels torronaires.
La Generalitat agilitzarà l’ampliació del polígon
El conseller d’Empresa va remarcar a Agramunt “la necessitat de desconcentrar l’economia de Catalunya”. Sàmper va assumir el compromís de treballar conjuntament amb la conselleria de Territori per accelerar l’ampliació del polígon d’Agramunt com li va demanar l’alcaldessa. Sílvia Fernàndez va explicar que “estem en un moment clau de transformació d’Agramunt amb l’ampliació del nou polígon, ara en ple procés de reparcel·lació”. Va demanar ajuda per accelerar els tràmits i poder iniciar les esperades obres. Per la seua part, la directora de la fira també va demanar a les administracions superiors “més suport i més finançament”. Va reconèixer que per a un ajuntament com el d’Agramunt organitzar aquesta fira és “un gran repte logístic, humà i econòmic”.