DISTINCIONS
Premi Alumni per al talent ‘alimentari’
L’enginyera agrònoma Marta Puyelo recollirà dimarts el Premi Alfons de Borja. En un acte al Rectorat
El saló Víctor Siuranadel Rectorat de la UdL acollirà dimarts 14 d’octubre l’entrega del XIV Premi Alfons de Borja d’Alumni UdL a Marta Puyuelo Gros, directora d’Afers Corporatius i Sostenibilitat de Pepsico per al sud-oest d’Europa i enginyera agrònoma per la Universitat de Lleida (1993). Abans de l’entrega de la distinció, a les 18.00 hores es retrà homenatge al pintor Joaquín Ureña, que va morir el desembre de l’any passat, per la seua col·laboració amb el premi des del 2011. Mentrestant, a partir de les 18.30 hores hi ha prevista l’entrega del guardó i la premiada impartirà una xarrada. Puyuelo (Saragossa, 1971), està especialitzada en Indústries Agroalimentàries. El jurat ha valorat la seua trajectòria professional en el sector de la fabricació i distribució de begudes i aliments, el seu compromís amb la sostenibilitat, la salut dels consumidors, l’empoderament de les dones i la vinculació amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la UdL. Puyuelo té 30 anys d’experiència en el sector de l’alimentació i les begudes.
Després de saber el reconeixement el juny passat, Puyuelo va assegurar a SEGRE que “va ser una sorpresa que una institució com la UdL es fixés en mi i en la meua trajectòria professional per a aquest premi” i va dir que el rebria “amb molta humilitat i responsabilitat de poder ser un referent per a molts estudiants d’aquesta gran unitat en la qual, sens dubte, vaig passar uns dels millors anys de vida”.
No és l’únic premi que rep enguany, ja que també ha estat una de les 50 guardonades amb el programa Santander W50 per a dones directives. El 2024 va ser reconeguda a la llista Forbes de millors directius de comunicació a Espanya i el 2022, el Col·legi d’Enginyers de Catalunya li va concedir el premi Gent per Canviar el Món.
Un guardó que reconeix el treball a favor de la comunitat
El guardó d’Alumni porta el nom de l’alumnus ilerdenc més universal, Alfons de Borja (la Torreta de Canals, 1379-Roma, 1458), estudiant, professor i vicecanceller de l’Estudi General de Lleida que va adoptar el nom de Calixt III al ser elegit papa l’any 1445. L’atorga des del 2004 l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida i està patrocinat pel Grup SEGRE i el Banc Santander. L’any passat va ser reconegut el metge César Sanz, vicepresident d’Afers Mèdics de la farmacèutica Moderna.