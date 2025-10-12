DRETS
Reivindiquen una salut mental digna i accessible
Més de 600 persones van participar ahir a Tàrrega en la celebració de l’acte central del Dia Mundial de la Salut Mental, organitzat per l’Associació Alba, que celebra el 50 aniversari, i la Federació Salut Mental Catalunya. La jornada va servir per reivindicar la importància de posar el focus en la dignitat, els drets socials i la veu de les persones per garantir la salut mental com un dret humà fonamental. Així mateix, van reclamar drets com l’habitatge, el treball digne, l’educació, les cures i el suport comunitari.
Mercè Torrentallé, presidenta de Salut Mental Catalunya, va assenyalar que “falta més inversió, més recursos i més equitat territorial”.
Per la seua part, Raúl Moreno, secretari general de Drets Socials, va dir que la salut mental és una prioritat del Govern i que “hem de fer una revolució social entre tots”.