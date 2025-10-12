Set milions de quilos de torró a l’any i la majoria a Agramunt
La producció va a l’alça a Catalunya i Agramunt en concentra la major part. Vendes rècord i consum desestacionalitzat impulsen al sector, que afronta la campanya amb optimisme
Els torronaires de Catalunya fabriquen més de 7 milions de quilos de torró a l’any, la majoria a Agramunt, localitat coneguda com la capital del torró i el xocolate. Del Torro d’Agramunt amb IGP l’any passat es van elaborar 80.000 quilos, segons dades de la conselleria d’Agricultura.
L’empresa més gran és Torrons Vicens. El propietari, Ángel Velasco, afirma que “la campanya d’aquest any apunta, de nou, a xifres rècord: uns 6 milions de quilos de torró produïts, amb vendes que podrien superar els 102 milions d’euros assolits el 2024”. L’empresa compta amb 64 botigues i uns 700 treballadors, 300 dels quals a Agramunt. Aquest any ha obert una botiga a Palma de Mallorca i a finals de mes inaugurarà l’ampliació de la botiga del Passeig de Gràcia de Barcelona, que passarà de 30 a 400 m2.
Velasco veu “amb optimisme” el futur del sector. Assenyala que “el torró es comença a consumir durant tot l’any, no només per Nadal, i cada vegada és més utilitzat com a postres”. Segons el propietari de Torrons Vicens, “hem convertit el torró en un souvenir gastronòmic per als visitants, però sobretot en un dolç que també consumeix la gent de la zona tot l’any. De fet, ara es pot trobar torró a qualsevol supermercat en qualsevol època, la qual cosa ajuda molt a desestacionalitzar-lo”.
En aquest sentit, Zoe Valero, de Torrons Fèlix, agraeix la “fidelitat” dels clients que “sempre repeteixen” i assegura que “la Fira del Torró és el nostre millor aparador”.
Velasco afirma que el client és cada vegada més exigent i “prioritza més la qualitat que la quantitat”. Valero, per la seua part, destaca que “sempre elaborem els nostres torrons amb fruita seca de l’any nou, apostant per matèria primera de màxima qualitat i proximitat”. Un dels problemes que afronten és que “aquest any tenim poca avellana, ens va arribar fa just una setmana i ara hem de treballar contrarellotge, però volem oferir el millor producte”, apunta.
En el seu cas, Torrons Fèlix combina les varietats clàssiques de torró, que només elaboren per Nadal, amb una línia de torrons d’autor amb xocolates selectes vinculats a diferents arts, que produeixen tot l’any per desestacionalitzar-ne el consum. En aquest sentit, Torrons Vicens presenta cada any moltes novetats que combinen innovació com les propostes de la línia Sinergia amb xefs destacats com Quique Dacosta i Jordi Roca amb tradició recuperant antigues receptes. “Cada vegada intentem oferir propostes més atrevides i originals, sense deixar de banda les arrels”, conclou Velasco.