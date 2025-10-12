Torrons de Nocilla, panettone i tortell de vi, les novetats
Els clàssics continuen sent els més venuts
En el marc certamen, una de les novetats més destacades aquest 2025 és el torró de Nocilla, que s’ha convertit en l’estrella. Precisament d’aquesta novetat, Torrons Vicens ha fet un gran torró de vuit metres de llarg i un pes de 500 quilograms. Combina pa i praliné de Nocilla. Els visitants de la primera jornada de la fira es van sorprendre amb la proposta per la seua originalitat i es van fotografiar amb el torró gegant. Juntament amb aquesta creació, Torrons Vicens presenta altres novetats en col·laboració amb xefs de renom, com Jordi Roca, Ángel León i Quique Dacosta, com torrons de Casa Cacao, Cromatisme Taronja, inspirat en una de les últimes postres servides al Celler de Can Roca, ametlla fregida salada, tortell de vi, llet merengada i panettone. Vicens també ha recuperat receptes clàssiques, com un torró a la pedra amb canyella i llimó, i ha creat versions de torró amb xocolate Dubai, que ahir van tenir molta demanda, i un torró tou amb avellana.
Paral·lelament, Torrons Fèlix presenta una nova proposta en la seua línia de Torrons d’Autor: un torró trufat amb ratafia l’embalatge del qual i explicació s’han fet en col·laboració amb l’Associació Alba i els seus artistes amb discapacitat, mostrant una aposta per la integració social i la creativitat.
Torrons Roig, per la seua part, manté la tradició amb un ampli catàleg de torrons i carquinyolis, sense presentar novetats aquest any.
Al marge de les novetats, a la fira no falten els torrons clàssics, entre els quals destaca el Torró d’Agramunt amb Identificació Geogràfica Protegida (IGP). De fet, els torrons tradicionals com el de rovell, el dur i el tou o els de xocolate continuen sent els més venuts. A més, cada vegada hi ha més interès per torrons amb menys sucres o amb productes ecològics com els que ofereix Torrons Àngel & Lluch. Xocolata Jolonch, per la seua part, té una gran varietat i gamma de xocolates, sense faltar el de la pedra, que és típic d’Agramunt.