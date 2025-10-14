PATRIMONI
Una furgoneta ‘made in’ Lleida
El Museu Roda Roda presentarà al febrer la primera fase del vehicle que està construint el lleidatà Xavier Jiménez. La furgoneta estarà exposada com ‘La peça del trimestre’ del museu
El febrer del 2026 el Museu Roda Roda presentarà la primera fase del projecte d’un vehicle fet a Lleida. Aquesta és la iniciativa que proposa Xavier Jiménez: donar forma a un vehicle creat íntegrament a la ciutat i reivindicar la professió de carrosser, el treball manual i l’exclusivitat i individualitat de cada automòbil.
Inspirat pel seu referent l’històric carrosser dels anys 60 Pedro Serra, el Xavier, fisioterapeuta de professió, vol “fer un exercici d’art dins del món del vehicle”, va explicar. “Vaig escollir el model Ebro Siata perquè no està gaire vist i perquè em vaig enamorar de la part davantera de la furgoneta”, va dir. Quan el Xavier va comprar el vehicle, tenia “il·lusió pel projecte però no coneixements”. Va començar a desmuntar la furgoneta, a polir-la, va canviar alguna peça... i reconeix que “la vaig deixar de banda durant un any perquè no tenia ni idea en aquell moment de com restaurar-la”. Xavier va fer cursos de reparació, va veure videotutorials per internet i fins i tot va aprendre a soldar. Després d’un temps d’aprenentatge, va reprendre el projecte: “Des del gener, vinc gairebé cada tarda després de la feina. Dedico al projecte unes 12 h setmanals”, va dir. Quan el projecte es presenti al febrer al Roda Roda, arribarà amb la cabina de la furgoneta diferent de l’original, encara que respectant la part frontal que tant va agradar al Xavier. “El sostre de doble bombolla està inspirat en Zagato, l’empresa de carroceria italiana. No veus un cotxe així”. En els detalls rau la individualitat de l’automòbil: el vehicle arribarà al febrer al museu “rodant” i amb “plafó, rellotges, seients, maneta de canvi, fre de mà... però encara sense les portes, que és l’últim que faré”, va afirmar Xavier. La següent fase serà la carrosseria de la part del darrere, que “servirà de maleter”, i també el cotxe arribarà al museu “amb llums i intermitents”. La tercera fase, que serà l’última del projecte, serà pintar-la d’un color gris metàl·lic com “els Porsche”. Tot i que reconeix que la seua idea és que aquesta fase arribi “molt tard, perquè vull que s’exposi abans al museu i així es pugui veure tot el treball que he fet”, va declarar el Xavier.
“El més interessant d’aquest projecte és el procés de creació del vehicle”
Marc Sans, director del Museu Roda Roda, va rebre la proposta de Xavier Jiménez d’exposar un cotxe construït a Lleida. “Des del primer moment, em va cridar l’atenció el projecte”, va explicar Sans a SEGRE. “Que creés un cotxe des de zero a Lleida ja era un motiu d’interès. Però el que realment ens va convèncer va ser el procés per si mateix: aprendre, equivocar-se, refer, avançar. Aquest camí és el que fa únic aquest projecte”, va concretar. L’esforç personal del Xavi i el treball artesanal van convèncer el director del Roda Roda. “No és fàcil llançar-se a una aventura així, menys encara compaginant-la amb una altra professió. Però aquest esforç personal, l’aprenentatge constant i la passió que hi ha posat són els que fan que aquest vehicle mereixi ser al museu i que pugui servir d’exemple i inspiració per a altres”, va afirmar Sans. La idea del Roda Roda és tenir una col·lecció rica i diversa. “Ara tenim models molt diferents i en bon estat de conservació. Aquests noms han de complementar els existents. Que tothom vagi al Museu Roda Roda i trobi un model amb el qual se senti identificat. La singularitat per enriquir aquesta connexió personal amb la gent. I que cadascú aporti alguna cosa diferent”, va subratllar. El museu té criteris de selecció dels projectes. “Sovint ens arriben donacions de vehicles, fins i tot de persones que volen vendre’ns el seu. Però nosaltres no comprem i, a més, no podem acceptar tots els cotxes que ens ofereixen perquè tenim un problema d’espai. Prioritzem l’estat de conservació, que sigui un model singular, que estigui relacionat amb Lleida i, per descomptat, l’espai disponible”, va detallar Sans. La furgoneta del Xavier estarà exposada de 3 a 4 mesos. “Serà el que nosaltres denominem La peça del trimestre, durant un trimestre destaquem un vehicle dels altres”, va dir. En paral·lel faran xarrades perquè el Xavier pugui explicar el procés de com va reconstruir la furgoneta, els passos que va fer i els errors que va cometre. “El més interessant d’aquest projecte és el procés de creació del vehicle. Pot ser inspirador”, va concloure Sans.