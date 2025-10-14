FESTIVAL
Vilaller promourà el seu art, patrimoni i tradicions en el primer Carantosfest
A Vilaller tots coneixen la llegenda dels Carantos, la muntanya al costat d’aquesta població de l’Alta Ribagorça en la qual vivien les bruixes, un enclavament màgic del qual antigament baixaven falles la nit de Sant Joan. Ara, Vilaller vol donar a conèixer aquesta història a tothom i aprofitar per promocionar el seu art, patrimoni cultural i tradicions amb la primera edició aquest cap de setmana vinent del Carantosfest. L’alcaldessa, Maria José Erta, va presentar ahir a la diputació de Lleida aquesta nova cita festiva, acompanyada pel diputat provincial Fermí Masot i dos dels organitzadors, Maria Boada i Rafa Verdú.
Des de la inauguració, divendres a la tarda, fins a un singular escape street en grup per la localitat diumenge al migdia, s’han previst una vintena d’activitats “per reivindicar el patrimoni cultural i natural de Vilaller, dinamitzar la vida econòmica i cultural del municipi i l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada anual d’activitats culturals i artístiques”, va explicar Erta.
La programació del Carantosfest inclourà exposicions, mercat (amb parades d’artesania local i productes de proximitat), tallers, concerts de músics locals, degustació d’escudella i espectacle d’aquelarre i ball de bruixes.