PATRIMONI
Espoli en un jaciment del Jussà
Els arqueòlegs del Castell Sobirà de Sant Gervàs, a Gavet, alerten que s’han fet forats i s’han utilitzat detectors de metalls. Ho han denunciat davant dels Mossos
L’equip d’arqueòlegs que treballa al Castell de Sant Gervàs o Castelló Sobirà, a Gavet de la Conca, al Pallars Jussà, han denunciat que persones amb detectors de metalls han espoliat el jaciment. Els fets es van produir dimecres passat quan van detectar al jaciment deu forats dels quals previsiblement s’havia extret materials. Aquell mateix dia, els responsables de l’excavació van posar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per aquest fet, que està prohibit per la llei i constitueix un delicte contra el patrimoni. Els arqueòlegs van indicar que fets com aquest provoquen “un greu perjudici” per a la investigació arqueològica i van afegir que “el mal que han fet és irreparable”. L’arqueòloga Marta Sancho afirma que “un insignificant objecte trobat en un determinat context arqueològic pot ser clau per comprendre i trobar la solució a múltiples interrogants”.
Aquest jaciment és un dels més importants de Catalunya perquè té un castell i un hàbitat associat. Les primeres intervencions al jaciment de Sant Gervàs es van produir als anys 80.
El Castell de Sant Gervàs està situat a la Vall de Barcedana, on es troben “molt ben conservades” les restes d’un poble emmurallat que representa el prototip d’un hàbitat rural agrupat, típic dels segles XI-XII i constituït per una fortificació de planta gairebé rectangular, presidida per un castell. De la fortificació destaca una torre cilíndrica, edificada a l’extrem superior i tancada a la part més baixa pel temple tardoromànic d’una sola nau.