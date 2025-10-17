ECONOMIA
Els millors projectes cooperatius
Nuada, El Galliner, Daplom, Agipa i Coop de Secà. Ponent Coopera els assessora per a una campanya de finançament col·lectiu amb la participació de les administracions
El Museu Trepat de Tàrrega va acollir ahir l’entrega de premis a les millors iniciatives cooperativistes de Ponent del 2025, que podran participar en el Matchfunding de la tercera edició del programa Reeixim L’Oesst convocat per Ponent Coopera. En aquesta ocasió s’hi han presentat sis projectes cooperatius i s’han premiat cinc de les sis comarques del pla de Lleida ja que a la Noguera el guardó va quedar desert. Al Pla d’Urgell va guanyar Nuada Espai d’Aprenentatge, que gestiona de l’escola bressol El Palauet del Palau d’Anglesola, i a l’Urgell ho va fer El Galliner-Agitació Cultural, que vol posar en contacte companyies i artistes amb institucions i entitats del territori per facilitar espais en els quals actuar. Per la seua part, a les Garrigues, el premi va ser per a la cooperativa Daplom, centrada en la reforma de cases antigues amb materials sostenibles i naturals, mentre que al Segrià va recaure en Agipa, una cooperativa que fomenta l’educació en el lleure. Finalment, a la Segarra va guanyar Coop de Secà, que aposta per crear un centre d’arts en aquesta comarca.
Els guanyadors rebran ara formació i acompanyament per dissenyar les seues iniciatives, necessàries per poder assolir l’objectiu de finançament mínim (almenys 4.000 €) dels seus projectes. El finançament col·lectiu es portarà a terme a través de la plataforma Goteo.org. Per cada euro recaptat, les administracions aportaran un altre euro, multiplicant els fons recollits. Aquest any es compta amb 20.000 euros de fons públic.
També es van premiar els dos millors treballs sobre economia social de Secundària.