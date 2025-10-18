AIGUA
La nova web interactiva per entendre els aqüífers de l'Institut Cartogràfic i Geològic
Amb HidroGeoR-Shiny es podrà conèixer la qualitat, distribució i disponibilitat de les aigües subterrànies de Catalunya
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha ideat una nova aplicació web interactiva per a permetre l'anàlisi i visualització de dades hidroquímiques per a entendre les aigües subterrànies d'una forma senzilla i intuïtiva.
HidroGeoR-Shiny està adreçada a estudiants i investigadors, i també a professionals consultors i de l'administració pública. Amb aquesta eina es podrà interpretar la distribució al territori, alhora que es podrà fer l'anàlisi i la caracterització de les aigües subterrànies. També permet conèixer la disponibilitat i qualitat dels aqüífers.
Entre les seues principals funcions, s'hi inclouen visualitzar de manera interactiva la qualitat de l’aigua en punts de mostreig, amb capes de suport oficials com la delimitació d'Unitats Hidrogeològiques (UH) a escala 1:50.000 de Catalunya i amb la representació dels aqüífers. També es poden utilitzar dades de l'ICGC i, alhora, incorporar dades externes aportades per l'usuari per dur a terme anàlisis personalitzades ad hoc. A més a més, analitzar la distribució estadística de les variables hidroquímiques i provar diversos gràfics i models de classificació hidroquímica; i generar informes dinàmics de resultats descarregables i reutilitzables per a informes i estudis.
El projecte de creació de l'aplicació web interactiva HidroGeoR-Shiny ha estat desenvolupat íntegrament per l'ICGC en el marc del projecte europeu GSEU (Un Servei Geològic per Europa), cofinançat pel programa Horizon Europe i amb la participació activa d'hidrogeòlegs dels serveis geològics d'arreu del continent europeu.