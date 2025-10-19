TRADICIONS
El ball tradicional pren Vilanova
La primera edició del festival D’Arrel reuneix prop de 300 ballarins i deu grups procedents de tot Catalunya. Taller de promoció de la dansa popular i concert del grup folk Tradifarra
L’estrena de D’Arrel, el festival de ball tradicional català de Vilanova de Segrià, va reunir ahir prop de 300 artistes pertanyents a una desena de grups de tot Catalunya en un esdeveniment únic al territori, que va oferir una àmplia mostra de les danses populars del país. La cercavila inaugural va comptar amb la participació de formacions que van interpretar el ball de gitanes de Montblanc i el ball d’arquets de Tàrrega, juntament amb els bastoners de Lleida, els gegants i la mulassa de Cappont. A la tarda, després del ball de gralles amb Els Taverners, va tenir lloc un taller de promoció de la dansa popular a càrrec de l’Ateneu Popular de Ponent, seguit d’una mostra amb el gran ball dels esbarts lleidatans Arrels i Sícoris, i del Gaudí de Barcelona. El festival va continuar amb un concert del grup folk Tradifarra, de caràcter festiu i participatiu, que va combinar instruments tradicionals amb un repertori que va convidar a ballar i celebrar les tradicions del país. Una sessió de DJ Laro va posar el colofó a una intensa jornada.
Xavier Ramon, director de l’Esbart Arrels, va lamentar que “a la dansa tradicional li costa fer-se un lloc. Hi ha poques iniciatives per part de les administracions públiques. De fet, som nosaltres qui hi hem d’anar darrere”, i per això va agrair la voluntat de l’ajuntament de Vilanova de Segrià. Va recordar que la dansa tradicional és un element clau a les festes majors, encara que moltes vegades els components festius catalans no reben el tracte que mereixen. “És allò de: tenim aquest grup i cal col·locar-lo en algun lloc. Crec que hauríem de capgirar aquesta manera de pensar. Aquest festival servirà, espero, per començar a fer-ho”, va afirmar. Com a activitat prèvia al certamen, Lluís Calduch va impartir la setmana passada una conferència titulada (Re)cordar lligams a l’IEI, en què va repassar la història dels esbarts a Catalunya.
Diumenge infantil i sardanista
El festival acaba avui amb una mostra de ball infantil i juvenil d’Arrels a les 11.00, a la qual segueix una ballada de sardanes amb els grups Montserrat de Lleida i el de Vilanova de Segrià. El punt final el posarà la galejada de Trabucaires dels Trons. Es tracta d’una descàrrega de salves molt típica a les festes populars catalanes i valencianes (13.00).