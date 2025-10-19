ÒBIT
Mor Enric Canals, exdirector de TV3
L’exdirector de TV3 i productor audiovisual Enric Canals va morir ahir, segons va confirmar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) després d’avançar-ho Vilaweb. Canals, nascut a Tiana (Maresme) el 1952, va ser director de la cadena entre 1984 i 1989. Sota la seua direcció es va emetre per primera vegada en aranès a la Val d’Aran i es van obrir les delegacions de Lleida, Girona i Tarragona. Pocs mesos abans que Canals deixés el càrrec, es va crear el Telenotícies Comarques.
També va treballar per a mitjans com El País, Diari de Barcelona i Ràdio Barcelona i el 1990 va fundar la productora audiovisual Mercuri SGP, a més de ser consultor en projectes audiovisuals.