Espanya proposa a Brussel·les posar fi al canvi d’hora: "Ja no té sentit"
Pedro Sánchez argumenta que gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut, i es quedaria l’horari d’hivern
Espanya ha portat aquest dilluns a Brussel·les una proposta per posar fi al canvi estacional d’hora a la Unió Europea ja que considera que cada vegada hi ha menys evidències que això suposi un estalvi energètic. "Ens afecta a tots, ens trastoca les agendes i els cicles diaris i l’evidència que això generi estalvis energètics és cada vegada més tènue", ha defensat el secretari d’Estat d’Energia, Joan Groizard, abans de la reunió de ministres del ram que se celebra a Luxemburg.
De forma prèvia a aquestes declaracions, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja havia avançat a través del seu perfil a X la proposta espanyola perquè, al seu judici, "canviar l’hora dos vegades a l’any ja no té sentit" ja que "amb prou feines ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i en la vida de la gent".
Per això, el govern espanyol ha sol·licitat incloure un punt en l’ordre del dia del Consell d’Energia per demanar que es posi en marxa el mecanisme de revisió competent, ja que el canvi d’hora està regulat a nivell europeu. "El sistema energètic està canviant molt. Entenem que és important reobrir el debat per trobar una solució que funcioni el millor possible. Conscients també de la diversitat europea nord, sud, aquest, oest," ha explicat el secretari d’Estat.
En aquest sentit, Groizard també ha reconegut la "diversitat europea" i planteja reobrir aquest debat "amb el màxim consens possible" per anar "tots a una". "Cada sector de l’economia, cada part, fins i tot, de la geografia tindrà les seues particularitats", ha reblat.
El canvi d’hora estacional està regulat a escala europea i es fa de manera obligatòria i simultània a tots els estats membres. La Comissió Europea fixa el calendari dels canvis cada cinc anys, i la planificació actual finalitza el 2026 (inclòs), de manera que s’obre una finestra d’oportunitat per plantejar la fi d’aquesta pràctica.
L’executiu espanyol plantejarà la mesura al Consell de Transport, Telecomunicacions i Energia que reuneix els ministres dels estats membres. Recolzarà la petició en els tres arguments que ha plantejat Sánchez: el suport majoritari de la ciutadania europea i espanyola (66% dels espanyols), l’absència d’evidència científica que demostri que aquesta pràctica genera un estalvi energètic substancial en l'actualitat, i les conseqüències negatives que té per la salut i el benestar de milions de persones.
Segons la Moncloa, amb aquest nou impuls al debat l'Estat “llança un missatge clar”: “Els estats membres han d’escoltar la ciutadania, atendre l’evidència científica i demostrar que són capaços d’actualitzar les seves polítiques al ritme dels temps”. “És el moment de continuar avançant junts en una agenda ambiciosa de transició energètica i competitivitat europea”, sosté l’executiu. El 2018 la Comissió ja va proposar que es posés punt final als canvis d’hora després d’una consulta ciutadana a la qual van participar 4,6 milions de persones, amb un 84% a favor d’acabar amb els canvis. El 2019 el Parlament Europeu va donar suport a aquesta posició amb el 63% dels vots. Però la decisió final va quedar paralitzada per manca de consens dels estats membres, i calia una majoria qualificada al Consell perquè prosperi.
Teresa Ribera apunta que es quedaria l’horari d’hivern
En una entrevista al Cafè d’Idees, la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha apuntat que en el cas que s’eliminés el canvi d’hora addicional, el més probable és que quedés fixat l’horari solar d’hivern. “Com a mínim en el nostre cas”, ha afirmat.
Canvi d’horari a Europa des de 1980
El canvi d’horari estacional funciona a tot Europa des de 1980, quan la Comunitat Econòmica Europea va començar a coordinar els horaris d’estiu i d’hivern dels països membres. Aleshores ho va justificar per la necessitat d’aprofitar més les hores de llum per reduir el consum energètic i harmonitzar el funcionament del mercat comú. Després de mig segle, segons el govern espanyol, l’evolució de l’economia, la tecnologia i els hàbits socials han deixat obsoleta aquesta mesura.