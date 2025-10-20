MOSTRA
Torres de Segre mostra la seua passió pels ‘clicks’
Amb la tercera edició d’Expo Playmobil
Torres de Segre va clausurar a última hora de la tarda d’ahir la tercera edició de l’Expo Playmobil, amb una excel·lent participació en la qual es van exhibir prop de 40 grans maquetes. La mostra va reunir un públic familiar i els amants dels clicks. L’esdeveniment, organitzat per l’associació PlayChic, també tenia un component solidari i, en aquesta edició, els tres euros de l’entrada es destinaran a l’associació Piel de Mariposa que lluita contra la malaltia rara pell de papallona, que pateix la Júlia, una nena veïna del municipi i una de les quatre que pateixen aquest problema a la demarcació de Lleida.
El certamen va comptar amb la participació d’expositors de Madrid i Alemanya, i va destacar la implicació infantil, amb 22 obres creades per nens d’entre 3 i 12 anys. La mostra va oferir activitats complementàries com pintacares, tallers de manualitats, sortejos i jocs com el de buscar el click. Totes les activitats van tenir lloc al pavelló municipal de Torres de Segre. La mostra va obrir divendres a la tarda i va acabar ahir a les 20.00 hores.