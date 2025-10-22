FORBES
La lleidatana Blanca Sorigué, entre les més influents
L’empresària lleidatana Blanca Sorigué (la Pobla de Segur, 1973) ha estat inclosa de nou per Forbes en la llista de les 100 dones més influents d’Espanya el 2025. Sorigué és la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Llicenciada en Turisme per la Universitat de Girona, Màster en Direcció de Màrqueting per la Universitat Pompeu Fabra i Digital Business Executive Programa, la revista destaca que des que el 2018 va començar a dirigir el CZFB ha impulsat la innovació, la sostenibilitat i les oportunitats de negoci amb la digitalització de la indústria.
La llista Forbes inclou entre les dones més influents noms destacats del món empresarial, cultural o artístic que van des de la directora de cine i guionista Carla Simón; la futbolista del FC Barcelona i de la selecció Aitana Bonmatí; les cantants Rosalía i Alaska o l’actriu Carolina Yuste. Entre les més influents es troba la presentadora Ana Rosa Quintana; la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, i la reina Letícia i la princesa Elionor.