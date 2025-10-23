Ni cocaïna ni cànnabis: aquesta és la droga més consumida a Catalunya
En tema d'addiccions comportamentals, un de cada 10 joves de 15 a 24 anys presenta un ús compulsiu d’internet, on hi dediquen una mitjana de quasi 4 hores al dia
L'alcohol manté el seu lideratge com a substància psicoactiva més consumida a Catalunya, segons revela l'Informe anual de l'Observatori Català d'Addiccions, publicat el 2024. Les dades mostren que aproximadament el 60% de la població general d'entre 15 i 64 anys ha consumit alcohol durant el darrer mes, amb una marcada diferència entre homes (70%) i dones (58%). Entre els estudiants de 14 a 18 anys, la prevalença se situa en el 53%, després d'una important davallada des del 68% registrat l'any 2014.
Les estadístiques confirmen que l'alcohol genera el major nombre d'inicis de tractament a la xarxa especialitzada en addiccions, representant el 44% del total. El perfil predominant de les persones que inicien aquests tractaments mostra que tres de cada quatre són homes i el 75% superen els 40 anys d'edat. Quant a les urgències hospitalàries, més de la meitat (51%) estan relacionades amb aquesta substància, sumant 12.978 episodis durant el darrer any.
Un altre aspecte preocupant és que l'alcohol apareix en una de cada quatre víctimes mortals d'accidents de trànsit, on es va superar el límit legal d'alcoholèmia. Aquestes xifres refermen la necessitat de continuar amb les polítiques de prevenció i conscienciació sobre els riscos associats al seu consum.
El tabac continua sent la segona substància més consumida entre la població catalana. Un 24,3% dels adults d'entre 15 i 64 anys i un 6,8% dels estudiants de 14 a 18 anys en fan un consum diari. Tot i que aquestes xifres representen mínims històrics, el tabac segueix causant l'impacte en salut més devastador a Catalunya, amb més de 8.000 morts anuals atribuïbles al seu consum.
El cànnabis ocupa la tercera posició en el rànquing de consum, amb un 12% de la població adulta que n'ha consumit durant el darrer mes (15% dels homes i 8% de les dones). Entre els estudiants, la prevalença és més alta (17%), però cal destacar que ha experimentat un descens considerable del 44% des de l'any 2004, quan se situava en un 30%.
Els homes joves d'entre 15 i 29 anys presenten el consum més elevat de cànnabis amb un 24% en els darrers 30 dies, gairebé el doble que les dones de la mateixa franja (14%). És significatiu que aquesta substància sigui la principal causa d'inici de tractament entre els menors de 30 anys, representant el 42% dels casos. A més, és la droga il·legal més decomissada i la que genera més denúncies administratives (82%).
Hipnosedants i cocaïna: elevat impacte en la salut
Els hipnosedants se situen com la quarta substància més consumida a Catalunya, amb una quarta part de la població adulta que n'ha pres alguna vegada. El consum és especialment elevat entre les dones —el doble que els homes—, amb un 13% de les dones d'entre 55 i 64 anys que n'han consumit el darrer mes. Entre els estudiants, un 10% n'ha pres durant el darrer mes (12% de les noies i 7% dels nois).
És alarmant l'augment del 72% en les urgències relacionades amb hipnosedants des del 2018, situant-se com la tercera substància que més urgències origina, amb 3.308 casos el 2024, dels quals més de la meitat corresponen a dones. També són la segona substància més present en les morts per reacció aguda (54% dels casos). Paradoxalment, només l'1,5% dels inicis de tractament són motivats per aquesta substància.
Quant a la cocaïna, tot i ser la segona droga il·lícita més consumida després del cànnabis (2% de la població general en els darrers 30 dies), el seu impacte en la salut és desproporcionadament alt. Genera el 26% dels inicis de tractament, el 15% de les urgències hospitalàries per drogues i està present en el 56% de les morts per reacció aguda a substàncies.
L'heroïna continua en mínims històrics, amb 1.084 inicis de tractament durant el 2024 (7,7% del total), dels quals només un 13% corresponen a primeres admissions. El seu consum es concentra en persones majors de 40 anys amb llargues trajectòries de consum.
Addiccions comportamentals: joc i ús compulsiu d'internet
Pel que fa a les addiccions comportamentals, el joc en línia mostra una tendència creixent entre els estudiants, amb un 17% de nois i un 5% de noies que hi han participat durant l'últim any. En la població general, aquesta modalitat es manté estable al voltant del 5%.
En canvi, el joc presencial experimenta una disminució, especialment entre la població d'entre 30 i 64 anys (50% dels homes i 48% de les dones hi han jugat l'últim any). Entre els estudiants, les xifres són del 22% per als nois i del 12% per a les noies.
L'ús compulsiu d'internet afecta especialment les noies estudiants de 14 a 18 anys, amb una prevalença del 30%, el doble que els nois (16%). En la població general, aquest problema només es detecta en un 4%. No obstant això, el 76% dels inicis de tractament per addiccions comportamentals corresponen a trastorns relacionats amb el joc d'apostes, principalment amb les màquines escurabutxaques ubicades en establiments d'hostaleria.