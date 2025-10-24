SALUT
Desigualtat, també en medicina
La Regió Sanitària de Lleida celebra a l’Arnau la primera jornada en perspectiva de gènere en salut. Experts com Teresa Pont van defensar ahir la necessitat de disgregar la investigació
“La investigació en salut sempre s’ha portat a terme des d’una perspectiva androcentrista. Hem de diferenciar entre homes i dones perquè les malalties i els seus tractaments no afecten de la mateixa manera cada sexe”, explica la doctora Teresa Pont, coordinadora de les Comissions Clíniques de Salut i Gènere del departament de Salut.
Amb orígens a Tàrrega i dècades d’experiència en medicina intensiva a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Pont va conduir ahir la ponència Gènere i salut: si no mirem, perpetuem. Les comissions clíniques, per trencar el cercle en el marc de la primera jornada de perspectiva de gènere en salut organitzada per la Regió Sanitària de Lleida a l’hospital Arnau de Vilanova.
“La primera comissió clínica va sorgir fa uns cinc anys al Vall d’Hebron i, des d’aleshores, s’han anat expandint per tot Catalunya”, assegura la doctora. “Els cromosomes, anatomia i fisiologia de cada sexe són diferents. Per exemple, a part que per norma general les dones tenen més greix i menys massa muscular que els homes, també absorbeixen i excreten els medicaments de manera més lenta”, argumenta.
A més, “es dona la circumstància que la primera causa de mort en dones és la cardiovascular. Ja que els seus símptomes no són iguals que els dels homes, es retarda el diagnòstic”, afirma.
Diferències socials
Aquestes diferències també es manifesten a nivell social, atès que “les dones han assumit el rol de cuidadores i, quan detecten un problema de salut, tarden més a anar al metge”, assenyala. Per contrarestar-ho, subratlla, “és necessari que les investigacions mèdiques puguin donar els resultats disgregats per sexe. Això vol dir duplicar la mida de la mostra o plantejar els estudis d’una altra manera”.
Experiències del territori
La sessió també va acollir una taula redona d’experiències del territori amb ponents com el doctor Gerard Piñol, cap de secció a la Unitat de Trastorns Cognitius de l’hospital Santa Maria, que va explicar que malalties com l’Alzheimer solen ser més freqüents en dones, però el seu diagnòstic “tarda més perquè no es disposa d’eines adaptades correctament al sexe”.
Per la seua part, Mercè Carbonell, dietistai nutricionista en l’atenció primària de les Borges Blanques, Tàrrega i Bellpuig, va explicar que “la dona travessa diferents punts d’inflexió a la seua vida, des de l’arribada de la regla fins a l’embaràs o la menopausa, i els hàbits alimentaris han d’acompanyar-los”.
Una comissió de l’Arnau posarà en comú els avenços
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova està treballant en la creació de la Comissió Clínica de Salut, Sexe i Gènere. Segons va explicar a SEGRE la directora del centre hospitalari, Núria Nadal, “els serveis estan començant a impulsar la investigació mèdica” en clau de gènere. Nadal va assenyalar que l’objectiu de la comissió és “posar en comú els estudis desenvolupats sobre el tema i homogeneïtzar-los”. “Ara hi comença a haver bibliografia sobre això, però el que costa de veritat és traslladar-la a la qüestió pràctica”, va afegir i va recalcar que l’objectiu és “agrupar el treball dels diferents serveis lleidatans”.