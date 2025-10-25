PATRIMONI
Els distingits de la Seu Vella
Reconeixements per al bisbe Salvador Giménez, Aremi i el fotògraf Rey Cascales en la jornada acadèmica del monument. Reclamen més suport del teixit empresarial de Lleida al Turó
El president de la Fundació ICG i exalcalde de Lleida, Antoni Siurana, va lamentar ahir l’escassa contribució del teixit empresarial de Lleida amb la Seu Vella, “un monument que forma part de l’ADN dels lleidatans”, per la qual cosa va reclamar “més suport de les empreses” al Turó. Va ser el missatge central que va impartir com a protagonista de la glossa en la jornada d’entrega de premis i distincions prèvia al Dia de la Seu Vella, que se celebrarà demà diumenge. En un acte a la Canonja presentat per la periodista Rosa Peroy, els Amics de la Seu Vella van reconèixer la trajectòria del fotògraf lleidatà Manel Rey Cascales (autor de les imatges del llibre La Seu Vella de Lleida, Pagès Editors, 2024) i van distingir el bisbe emèrit de Lleida, Salvador Giménez pel seu suport a l’entitat i, en especial, per la multitudinària celebració eucarística el passat mes de març en ocasió del Jubileu –ambdós van estar absents–, i l’associació Aremi, pel seu calendari solidari del 2025 il·lustrat amb fotos al monument.
Premis culturals
Així mateix, es van entregar els premis Seu Vella 2025 de poesia: Adrià Escuer, d’Alpicat, 400 € per Passeig dominical; i Eloi Roma, de Lleida, 200 € per La primera pedra; a més d’un accèssit honorífic per a Joan Pifarré, de Lleida, per La Seu Vella tot l’any. Els premis de fotografia van ser per a Jesús Marco Playà, de Artesa de Lleida (400 €), i Òscar Torres, de Lleida (200 €), mentre que el del cartell que il·lustra els actes d’aquest any va ser per al burgalès Diego Gil (600 €). Finalment, el premi Mossèn Tarragona Càtedra Seu Vella-UdL de final de màster va ser per a Albert Torres, de Lleida per La Canonja, passat i present (500 €), mentre que el de final de grau va quedar desert. Per la seua part, el president dels Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, va aprofitar per passar revista a l’últim any del monument, amb llums i ombres. Entre aquestes va lamentar que “no hem sabut aconseguir que la societat de Lleida consideri aquesta cita anual del Dia de la Seu Vella com un dels esdeveniments importants de la ciutat”.
Així, dimecres passat, l’escriptora Rosa Maria Prat va presentar el llibre Elisenda. Reina de la Corona d’Aragó, acompanyada de Lluís Massana i Montse Zanuy. Val a recordar que la fundadora del monestir de Pedralbes, a Barcelona, va nàixer al castell d’Aitona; de nena va ser a Avinganya, el Castell del Rei i el Palau Montcada de Lleida, i va estudiar al monestir de Sixena. I dijous passat es va celebrar una taula redona dedicada a la figura de Joan Robles Mateo (1899-1984), escultor del Palau d’Anglesola que pot considerar-se el primer artista a crear una maqueta gegant de record de la Seu Vella fa mig segle, segons revela el Grup de Recerques de les Terres de Ponent.
Abans de la jornada festiva de demà (vegeu l’agenda), els actes del Dia de la Seu Vella tindran continuïtat també avui dissabte, amb un tour pel barri de Balàfia a la recerca de grafitis, pintures i logos amb el nom del monument (11.00 hores, des del Parc sobre els Vies) i amb un concert (18.00) a la nau central de la Seu Vella a càrrec de l’Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya.
Culminen els actes culturals previs a la festa demà al Turó
L’entrega ahir dels guardons Seu Vella 2025 va culminar la setmana d’activitats culturals prèvies a la festa major del monument més emblemàtic de Lleida, demà, coincidint com cada any amb l’últim diumenge d’octubre, en la data més propera a la consagració de l’antiga catedral, el 31 d’octubre del 1278.