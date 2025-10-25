La UdL s’afegeix a l’Any Viñes amb un concert de piano a quatre mans
La Universitat de Lleida (UdL) es va afegir ahir a la commemoració de l’Any Viñes, que celebra el 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà, amb un concert a l’auditori del Centre de Cultures de Cappont. Enric Prió i Marta Castelló van protagonitzar un recital de piano a quatre mans, durant el qual van interpretar peces del músic, així com d’altres compositors amb qui va mantenir una estreta relació.
Quant a avui, la llibreria Abacus acull la presentació del llibre Ricard Viñes. Un Do Major (Pagès Editors), de Jordi Folck, amb les il·lustracions dels lleidatans Sonia Alins i Juanjo Barco. L’obra és un mosaic dels moments decisius que van marcar la vida i trajectòria de l’artista, com a músic lleidatà més internacional.
Altres concerts
Així mateix, l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida serà demà (19.00) escenari d’Inner Voice, un espectacle que combina projeccions visuals i interacció amb intel·ligència artificial en temps real, creat i protagonitzat per Carles Marigó i Alex Tentor. Es tracta d’una experiència immersiva que transcendeix el concepte tradicional de concert per convertir-se en un viatge sensorial en el qual la música, la tecnologia i l’emoció es fusionen en un únic paisatge poètic. La proposta té un preu d’entre 13,5 i 15 euros.
La celebració de l’Any Viñes continuarà el 6 de novembre (20.00) a l’Espai Orfeó amb el tribut Ricard Viñes i la guitarra, a càrrec de Carmen Jiménez a la mandolina i Carles Trepat a la guitarra.