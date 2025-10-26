CINE
El film ‘Frontera’, rodat al Pallars, a la Seminci
La directora, Judith Colell, el va presentar ahir i s’estrenarà el 12 de desembre. Insta a fer un exercici de recuperació històrica
La directora de cine Judith Colell va presentar ahir a Valladolid el seu thriller històric Frontera, que va ser rodat entre octubre i novembre al Pallars i altres localitzacions de Barcelona. S’estrenarà a la 70 edició de la Setmana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en concret a la secció oficial fora de concurs el 12 de desembre.
Narra la història dels passadors que van ajudar a creuar el Pirineu unes 80.000 persones que fugien del nazisme entre el 1943 i el 1945, en una de les anomenades Rutes de la Llibertat, i com aquests refugiats transformen un petit municipi Pallars, en el qual les ferides de la Guerra Civil espanyola continuaven obertes.
“És important que revisem el passat i que fem l’exercici de recuperació de la memòria, perquè justament ens trobem amb aquest problema: la gent més jove no té ni idea del que va passar aquí a Espanya ni a Europa”, va apuntar.
Va incidir que la intenció del film és “revisar una part del nostre passat per entendre el present”.
La pel·lícula, de 101 minuts i finançament hispanobelga, compta amb un elenc encapçalat per Miki Esparbé, Asier Etxeandía i María Rodríguez Soto, en una cinta en la qual conviuen l’alemany, el francès, el castellà, el català i el pallarès, cosa que va obligar Colell i els productors a un intens treball de documentació.