Hi havia una vegada... Segre Ràdio
Des del 1994 fins al 2010 es va convertir en l’emissora de referència a tot el territori lleidatà. Un ampli grup de professionals van aportar modernitat, proximitat i rigor informatiu
A les set del matí de l’11 de setembre del 1994 naixia oficialment una nova emissora a Lleida: Segre Ràdio, al 93.4 del dial. Fins a l’1 de juliol del 2010, quan va cedir el testimoni i la freqüència a SER Lleida, l’emissora del Grup Segre es va convertir en tot un referent per a les comarques lleidatanes: vint-i-quatre hores de programació pròpia, amb rigor, qualitat i entreteniment per convertir-se en líder d’audiència. La graella era dinàmica i summament entretinguda, tertúlies d’allò més plurals, i amb el directe per bandera. A l’equip fundacional van anar incorporant-se una llarga llista de professionals que acabarien triomfant en altres destinacions.
Jordi Borda (ara mateix, director de Catalunya Ràdio) i Eva Pelegrí, Josep Maria Soro, Francesc Latorre, Ares Escribà, Natalia Trias, l’enyorada Susana Nieto..., Josep Ramos, Maricel Benabarre, Carles Farré, Carles Castelló, Òscar Fernández i molts d’altres. Al llarg dels seus anys de vida, Segre Ràdio va explicar, per exemple, l’ascens del Lleida Llista a l’OK Lliga; del Força Lleida a l’ACB, la promoció a Primera del Lleida, perduda davant de l’Sporting, però que va omplir, per al partit de tornada a Gijón, tot el pavelló de la Fira per escoltar el matx amb els seus enviats especials i amb les imatges de TV3 en pantalla gegant (encara hi hauria un altre ascens a Segona A el 2004); veure i sentir Emilio Alzamora guanyar el Mundial de motociclisme en l’última prova a l’Argentina i després seguir-lo en la rua de celebració per tot Lleida; la inauguració del Museu de Lleida o de l’aeroport d’Alguaire...
Hores i hores de programació i de records inesborrables. Tot plegat va començar fa 31 anys gràcies a l’esforç i la perseverança d’un grup de persones, encapçalades per Robert Serentill, José Luis González i Juan Cal, per aconseguir un mitjà de comunicació del qual Lleida pogués sentir-se orgullosa. I ho van assolir plenament.