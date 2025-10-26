Les protectores d’animals aturen l’adopció de gats per Halloween per evitar rituals i maltractaments
Amb l’arribada de Halloween, moltes protectores d’animals han decidit suspendre temporalment les adopcions de gats —especialment dels negres — per prevenir que siguin utilitzats en rituals o pràctiques esotèriques. Algunes entitats, com La Posada Felina, han optat per bloquejar qualsevol entrega felina fins passat l’1 de novembre, mentre que d’altres han reforçat els filtres i el seguiment de les famílies adoptants.
“En aquestes dates no donem cap gat en adopció, sigui del color que sigui”, explica Natalia Esteban, membre de La Posada Felina. Segons relata, quan no troben gats negres, algunes persones busquen felins de tons foscos, com els carei o els atigrats.
L’Ajuntament de Terrassa és un dels organismes que ha prohibit expressament l’adopció de gats negres del seu centre municipal fins al 10 de novembre, com a mesura de prevenció.
Esteban alerta que és fàcil trobar a internet o a les xarxes socials continguts relacionats amb rituals en què es fan servir gats: els negres, associats a la bruixeria; els blancs, a la santeria. Aquests actes, denuncia, poden implicar sacrificis o mutilacions “realitzades amb una precisió esgarrifosa”.
Tot i que és possible denunciar aquests fets, “sovint és molt difícil provar-los”, assenyala Esteban, que també critica les mancances de la Llei de Benestar Animal de 2023.
Des d’Abrazo Animal, la seva presidenta, Lola Julià, confirma que en aquestes dates extremen les precaucions: “Fem un filtratge molt rigorós. Hem d’assegurar-nos que cap gat acabi en mans equivocades”. Julià lamenta que els gats negres continuïn sent menys adoptats per supersticions infundades: “La gent no sap que tenen un caràcter extraordinari”.