LLEURE
Tàrrega defensa el joc a la mostra Seu i Calla
Diamant, Codi Secret, Sushi Go!, Sagrada, Agricola, Orquestra Negra i Carcassonne van ser alguns dels vint jocs de taula en els quals ahir es va poder jugar a la primera mostra Seu i Calla de Tàrrega, organitzada per La Soll i l’Associació Agrat a l’Espai MerCAT. L’objectiu era reivindicar l’esperit lúdic del joc en comunitat, fugir de les pantalles i demostrar que jugar no té edat, ja que ajuda a cuidar la ment, reduir l’estrès i reforçar els vincles socials.
David Castellà, de l’organització, va assenyalar que “l’acceptació ha estat molt bona i la gent s’ho ha passat bé” i l’edil de Cultura, Laura Tejero, es va mostrar convençuda que tindrà continuïtat. També va destacar la col·laboració amb la biblioteca Germanes Güell amb l’adquisició dels jocs de taula, que formaran part del nou servei de préstec de jocs de l’equipament.