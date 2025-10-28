EDUCACIÓ
Educació registra 18 casos d'assetjament escolar a la demarcació de Lleida, la meitat que el curs anterior
A tot Catalunya, els centres educatius registren 2.000 possibles casos d’assetjament des del curs passat
El Departament d'Educació ha registrat un total de 18 casos d'assetjament escolar al curs 2024-25 a les demarcacions de la Plana de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran. En total, es van registrar 13 casos a Lleida i 5 a l'Alt Pirineu i Aran, una xifra inferior que el curs anterior, el 2023-24, en el qual a les comarques de muntanya se'n va comptabilitzar 8 i a les del pla van arribar a 28, de manera que n’hi va haver 36 en total. Per tant, s'han reduït a la meitat en un any. A més, són les dos zones de Catalunya on menys casos s’han reportat en l’últim curs, per sota de les Terres de l’Ebre (17 casos) i la Catalunya Central (47 casos).
Mentrestant, a tota Catalunya, els centres educatius han notificat més de 2.000 possibles casos des de setembre de 2024. El Registre de Violències de l'Alumnat (REVA) ha recollit 1.696 possibles casos durant el curs passat i més de 300 en el que portem del present curs 2024-25.
Tipus d'assetjament més freqüents arreu de Catalunya
Les dades proporcionades pel Departament d'Educació revelen que un terç dels casos d'assetjament escolar derivats a la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) corresponen a maltractaments verbals o psicològics. Concretament, l'assetjament psicològic representa el 33% dels casos registrats, seguit per una combinació de violència verbal i física (25%), ciberassetjament (13%) i assetjament exclusivament físic (9%). Les situacions de naturalesa sexual representen un 2,5% del total de casos notificats.
Registres diferenciats entre Barcelona i la resta del territori
Cal destacar que el sistema de registre de casos funciona de manera diferent a Barcelona ciutat respecte a la resta de Catalunya. Mentre que els centres de fora de la capital reporten a través del REVA del Departament d'Educació, a Barcelona ho fan mitjançant el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), tot i que alguns centres barcelonins també comuniquen directament al Departament. Aquesta dualitat fa que les dades no siguin estrictament comparables.
A la ciutat de Barcelona, durant el curs 2023-24, el CEB va registrar 1.236 possibles casos d'assetjament escolar, dels quals prop d'un 64% (uns 800) van ser finalment desestimats. El temps mitjà per resoldre un cas a Barcelona és d'aproximadament quatre mesos, segons informa el Consorci.
El Penedès, segona zona amb més casos registrats
Fora de Barcelona, la zona educativa amb més casos derivats a la USAV durant el curs passat va ser l'àrea del Penedès, que inclou l'Alt i Baix Penedès, l'Anoia i el Garraf, amb 168 situacions reportades. Aquesta xifra supera les registrades conjuntament al Barcelonès (67 casos, excloent Barcelona ciutat) i el Baix Llobregat (56). Als dos Vallesos i el Maresme es van comptabilitzar prop de 200 casos, mentre que a Girona i Tarragona se'n van registrar 75 i 90 respectivament.
Pel que fa a l'activació de protocols d'actuació a Barcelona ciutat, durant el curs passat se'n van iniciar 298, aproximadament un de cada quatre casos comunicats. Aquesta xifra representa una lleugera reducció respecte als cursos anteriors, el que segons el Consorci podria indicar que l'actuació preventiva està evitant l'agreujament de situacions que requeririen l'obertura formal d'un protocol.