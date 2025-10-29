El govern espanyol inicia el tràmit per regular el 'sharenting', l’exposició d'infants en xarxes socials per part dels seus pares
Adverteix que s’estan veient "les conseqüències de compartir imatges sense regulació"
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha anunciat que el seu departament iniciarà aquest dijous una consulta pública per començar el tràmit que pretén regular l’exposició d'infants en xarxes socials per part dels seus pares, una pràctica coneguda com a 'sharenting'.
Així ho ha comunicat Rego aquest dimecres davant dels mitjans de comunicació, als que ha indicat que la norma "posarà el focus en la responsabilitat de les plataformes digitals", igual com ha subratllat que és necessari diferenciar "entre els continguts compartits per familiars i els continguts compartits amb finalitats econòmiques".
L’anunci de la titular de Joventut i Infància ha arribat abans que mantingués una reunió amb un grup de persones acadèmiques i divulgadores en aquesta matèria, amb qui ha convingut que ja s’estan veient "les conseqüències de compartir imatges sense regulació".
La ministra ha avisat que el punt de partida ha de ser la consideració de la infància "com a subjecte de dret i, en aquest cas, amb especial atenció al seu dret a la privacitat". "L’entorn digital ha vingut per quedar-se", ha afirmat Rego, qui ha assegurat que aquest espai "necessita regulació i garanties" de drets per a nens i adolescents. "És una obligació per garantir les seues identitats digitals", ha asseverat.
En aquesta línia, la ministra ha afirmat que, en moltes ocasions, el 'sharenting' "deriva en situacions de violència digital", com el 'ciberbullying'. Així mateix, ha recordat que el 72% del material confiscat a pedòfils està compost per imatges quotidianes.