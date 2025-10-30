Torrons Alemany crea un calendari d'advent amb les monges clarisses
La iniciativa combina dolços artesanals amb missatges d'esperança redactats per les monges del convent de Balaguer: "La idea és que les mares ho regalen a les àvies i que les àvies ho comparteixen amb els nets"
Torrons i Mel Alemany d'Os de Balaguer ha llançat enguany el seu primer calendari d'advent, una proposta innovadora desenvolupada en col·laboració amb les germanes clarisses del convent de Balaguer. Aquest producte especial, que ja es pot adquirir a la botiga en línia de la marca, està dissenyat específicament per al públic sènior, oferint una alternativa als tradicionals calendaris infantils que dominen el mercat.
El calendari conté 24 caixes artesanals, cadascuna amb un dolç d'Alemany i un missatge d'esperança redactat per les religioses, amb l'objectiu de recuperar l'espiritualitat tradicional vinculada al període d'advent. "La idea és que les mares ho regalen a les àvies i que les àvies ho comparteixen amb els nets", explica Ferran Alemany, propietari de l'empresa noguerenca, qui ha identificat un buit en el mercat respecte a propostes adreçades a la gent gran.
María Victoria Treviño, mare de les clarisses, destaca que aquest calendari reivindica "l'estil verdader del calendari d'advent com a eina" per preparar-se per al Nadal. Comença el primer diumenge d'Advent i cada dia ofereix, a més del dolç, reflexions i pensaments que conviden a viure aquesta època amb més profunditat espiritual.
Artesania amb ànima
Les monges clarisses elaboren manualment cada calendari després de la missa i la pregària personal, aportant una dimensió espiritual al producte. "Fem aquest sentit de pregària també per la gent que saben que ho necessiten", comenta sor Leticia, una de les religioses implicades en el projecte, destacant la doble vessant material i espiritual del producte.
Varietat de productes artesanals
Entre les sorpreses gastronòmiques que amaga el calendari hi ha talls de torró, varietats de mel (des de la tradicional de romaní fins a innovacions amb cúrcuma o canyella), crema d'avellana amb cacau i bombons, entre altres delícies. Una de les propostes més singulars és un petit sabó elaborat amb mel d'Alemany, fruit d'una col·laboració que ja fa quatre anys que dura entre l'empresa i el convent, i que simbolitza la neteja i renovació prèvies al Nadal.
El calendari es pot comprar a la botiga en línia d'Alemany, amb un descompte de prevenda disponible fins al 10 de novembre de 2025, data en què començaran els enviaments d'aquest dolç projecte intergeneracional que uneix tradició, espiritualitat i gastronomia artesana catalana.