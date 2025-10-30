El turisme rural elegeix un joia extremenya com a destinació de l’any després d’una històrica votació
La localitat va rebre gairebé un 25% dels 40.000 vots emesos, superant nou finalistes i convertint-se en el primer municipi extremeny en aconseguir aquest reconeixement
El municipi de Jerez de los Caballeros ha fet història aquest 2025 en convertir-se a la primera localitat extremenya en alçar-se amb el títol de Capital de EscapadaRural, un reconeixement que consolida el seu creixent atractiu com a destinació turística en la geografia rural espanyola i reafirma la seua aposta per un desenvolupament sostenible basat en els seus encants naturals i patrimonials.
La novena edició del prestigiós certamen, que cada any distingeix a la destinació rural favorita dels viatgers a Espanya, ha registrat una participació rècord de més de 40.000 votacions, de les quals un contundent 24,7% ha recaigut sobre la localitat, situant-la molt per davant dels seus competidors i atorgant-li el guardó que ostentarà durant tot l’any 2025.
Després de conèixer-se els resultats, l’alcalde Raúl Gordillo no ha pogut ocultar la seua emoció: "La satisfacció és incalculable. Aquest assoliment és fruit del treball conjunt d’institucions, empreses del sector, veïns de Jerez i les seues pedanies, així com de tots els extremenys i amants de la nostra terra", ha declarat als mitjans, subratllant la importància històrica d’aquest reconeixement per a la regió.
Un triomf col·lectiu que marca un abans i després
El triomf de Jerez de los Caballeros no ha estat casualitat. La localitat ha aconseguit imposar-se en una disputada competició on Karrantza (12,6%) i Ágreda (12,1%) van completar el podi, seguits per Vielha (11,1%), Friol (9,0%), Zuheros (7,9%), Tibi (7,8%), Navahermosa (6,5%), Trasmoz (5,0%) i Valtierra (3,3%). Aquesta victòria representa una fita sense precedents per al turisme extremeny, tradicionalment menys visible que altres regions espanyoles amb més tradició turística.
"El treball que estem realitzant des del nostre municipi per guanyar visibilitat està donant els seus fruits, malgrat els escassos recursos i de la falta de comunicacions dignes", ha explicat Gordillo, que ha revelat que el municipi ha experimentat un augment del 30% en el nombre de visites durant l’últim any, una dada que confirma la tendència ascendent del seu atractiu turístic.
Aquest reconeixement arriba en un moment crucial per a la localitat, que veu en el turisme rural una oportunitat per diversificar la seua economia. "Gràcies a aquest esforç comú, podem il·lusionar-nos amb un futur en què el turisme es converteixi en un dels pilars fonamentals de l’economia de Jerez, Brovales, Valuengo i La Bazana", ha afirmat el primer edil, destacant la importància d’aquest sector per al desenvolupament sostenible del territori.
Trajectòria del certamen i el llegat d’anteriors capitals
Jerez de los Caballeros agafa el relleu de Santa Eulalia de Oscos (Astúries), que va ostentar el títol durant 2024 després d’obtenir un 22,8% dels vots en l’edició anterior. El seu nom se suma ara a la llista de localitats que han aconseguit aquest reconeixement des de la creació del certamen: Camp Lameiro (Pontevedra) el 2023, Cazorla (Jaén) el 2022, Olvera (Cadis) el 2021, Potes (Cantàbria) el 2020, Santillana del Mar (Cantàbria) en 2019, Aïnsa-Sobrarbe (Osca) el 2018 i Sigüenza (Guadalajara) el 2017.
L’anàlisi de les localitats guanyadores mostra una interessant evolució del turisme rural a Espanya, amb una tendència creixent cap a la diversificació geogràfica. Mentre que les primeres edicions van estar dominades per destinacions del nord peninsular, en els últims anys s’ha produït una obertura cap a altres regions com Andalusia i ara Extremadura, reflectint el creixent interès dels viatgers per descobrir encants menys coneguts de la geografia espanyola.
Impacte econòmic i projecció turística per a la regió
Els experts en turisme rural coincideixen a assenyalar que aquest reconeixement suposarà un important impuls per a l’economia local. Estudis previs realitzats en anteriors capitals mostren increments de fins un 40% en les reserves d’allotjaments rurals durant l’any de vigència del títol, així com un augment significatiu en la facturació de negocis relacionats amb la gastronomia i les activitats complementàries.
Per a Ana Sánchez, directora d'EscapadaRural, plataforma impulsora del certamen, "aquest tipus d’iniciatives són fonamentals per donar visibilitat a destinacions rurals amb gran potencial però menys conegudes. Jerez de los Caballeros representa perfectament els valors que busquem: autenticitat, patrimoni, naturalesa i una clara aposta per un model de turisme sostenible i de qualitat".
L’alcalde ha expressat el seu agraïment cap a la plataforma per "brindar l’oportunitat de mostrar-nos al món d’una forma senzilla, directa i gratuïta, a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació", reconeixent el paper clau que aquestes iniciatives juguen en la promoció del turisme rural a Espanya.
Atractius i proposta de valor de la nova capital
Jerez de los Caballeros, ubicat a la província de Badajoz, destaca pel seu impressionant conjunt històric, presidit per un majestuós castell templer que domina l’horitzó. Els seus carrers empedrats, esglésies barroques i cases senyorials conformen un entramat urbà que ha sabut conservar la seua essència medieval mentre s’adapta a les necessitats del turista contemporani.
La localitat extremenya complementa la seua oferta patrimonial amb els atractius naturals del seu entorn, on destaquen les seues deveses i embassaments, ideals per a la pràctica d’activitats a l’aire lliure. A això se suma una rica gastronomia basada en productes de la terra com el pernil ibèric, els formatges i els productes derivats del porc ibèric, que conformen una proposta gastronòmica que cada vegada atreu més visitants interessats en el turisme experiencial.
El municipi ha anunciat que aprofitarà aquest reconeixement per posar en marxa noves iniciatives turístiques durant el 2025, incloent la millora de senyalització de rutes, la creació de nous productes turístics basats en experiències autèntiques i la formació especialitzada per a professionals del sector, consolidant així la seua aposta per un model de desenvolupament turístic sostenible i de qualitat.
La designació de Jerez de los Caballeros com a Capital de EscapadaRural el 2025 no només representa un merescut reconeixement als seus encants i al treball realitzat, sinó que també suposa una oportunitat única per projectar la imatge d’Extremadura com a destinació de turisme rural de primer nivell en el panorama nacional, contribuint a diversificar l’oferta turística espanyola i a posar de relleu el patrimoni natural i cultural dels seus pobles i territoris.