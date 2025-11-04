Taller de fotos del CurtÀneu a Esterri i curts a Sorpe
La segona jornada diumenge passat del CurtÀneu, Mostra Internacional de Curtmetratges de les Valls d’Àneu, va arrancar a la seu del Consell Cultural amb un singular taller de fotografia amb smartphone, impartit pel fotògraf Marc Obiols, en el qual van participar una quinzena de persones. El certamen es va traslladar a la tarda a L’Estudi de Sorpe, on mig centenar d’espectadors van gaudir de la segona sessió de curtmetratges d’aquesta edició. El CurtÀneu projectarà 63 curts fins diumenge vinent, amb sessions també a Espot, Escaló, Isil, València d’Àneu i Son. L’organització va destacar que ja s’han inscrit unes 60 persones en el CurTast gastronòmic de dissabte vinent a Esterri.