SOLIDARITAT
El Gran Recapte arranca avui amb 1.100 voluntaris en 230 punts a Lleida
El Gran Recapte ja ho té tot llest per celebrar avui i demà la 17 edició mobilitzant 1.100 voluntaris entre la classificació i els 230 punts de recollida a les comarques lleidatanes. Aquests punts necessitaven una xifra d’uns 1.300 voluntaris per cobrir les necessitats i s’ha aconseguit un 85 per cent, per la qual cosa el Banc dels Aliments vol agrair la implicació.
També a la ciutadania i a empreses i entitats que han mostrat el seu suport, com clubs esportius com el Força Lleida i el Club Patí Vila-sana.
A més de la donació d’aliments, es poden fer aportacions econòmiques, fins al 23 de novembre a través del web www.granrecapte.org. Els productes més necessaris són llet, oli, conserves de peix i de carn, arròs, pasta, llegums bullits i alimentació i productes infantils.
Solidaritat ciutadana
Un dels propòsits del Gran Recapte, que aquest any se celebra sota el lema Ho donem tot, és fer visible la part positiva de la solidaritat ciutadana i la seua implicació per poder ajudar les persones en risc d’exclusió social.