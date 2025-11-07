MEMÒRIA
Millores a la Fossa de la Violència Revolucionària
Al cementiri de Lleida, amb el canvi de rajoles deteriorades. Està previst concloure els treballs abans de finals d’any
La Paeria té en marxa una actuació de millora de la Fossa de la Violència Revolucionària, situada al departament de Sant Josep del cementiri municipal, per preservar la dignitat i la memòria d’aquest espai commemoratiu.
La intervenció consisteix en la substitució de les rajoles perimetrals, que inclouen els noms de les 552 persones assassinades a la ciutat a partir del 18 de juliol del 1936, en el context de la Guerra Civil. Les rajoles actuals presentaven un estat de deteriorament avançat.
L’actuació ha estat impulsada per l’àrea de Memòria Democràtica, de la regidoria de Drets Civils. Està previst que els treballs finalitzin abans d’acabar l’any. Recentment es va presentar l’audiovisual Els Espais de Memòria al Cementiri de Lleida. Un recorregut pels espais de la Guerra Civil i la repressió franquista, que mostra les diferents fosses comunes del cementiri, amb explicacions que contextualitzen els fets històrics.
D’altra banda, l’Arxiu Nacional de Catalunya ha ingressat el fons documental personal de Joaquim Trias i Pujol, reconegut metge i cirurgià.
El fons està integrat per escrits, cartes, diaris personals i documentació familiar, militar i judicial, entre d’altres. Així, entre els documents donats pels familiars hi ha cartes escrites des d’Andorra la Vella, on va viure exiliat i va obrir una clínica.