Noves figures per als Caganers del pessebre: Aitana, Àlex Márquez, Labubu i més jugadors del Barça, entre d'altres
L'empresa gironina Caganer.com amplia el seu catàleg fins a les 750 figuretes amb novetats del còmic, l'esport, la música i la política per aquest Nadal
L'empresa gironina Caganer.com ha presentat les seves novetats per Nadal de 2025 amb una cinquantena de noves incorporacions que amplien el seu catàleg fins a les 750 figuretes. Entre els nous caganers destaquen la cantant Aitana, el músic Joan Dausà, els futbolistes del FC Barcelona Pau Cubarsí, Pedri i Raphinha, el papa Lleó XIV, el popular peluix Labubu i personatges icònics del còmic com Mortadel·lo i Filemó, que s'afegeixen a una col·lecció que combina tradició i actualitat.
La família Alós-Pla, artesans darrere d'aquesta iniciativa que va néixer l'any 1992, continua transformant personalitats de diversos àmbits en les tradicionals figuretes del pessebre català. Si bé l'actualitat és un criteri important en la selecció dels personatges, l'empresa també aposta per incorporar figures atemporals que enriqueixin un catàleg caracteritzat per la seva diversitat i eclecticisme, amb representants de l'esport, la música, la política, el cinema i la cultura popular.
El món del còmic i els dibuixos animats és el que més novetats presenta aquest any, amb incorporacions com els detectius de Francisco Ibáñez, Mortadel·lo i Filemó, els bessons Zipi i Zape de Josep Escobar, Mickey i Minnie Mouse de Disney, personatges de Bob Esponja com Calamardo i Patricio, els protagonistes de la sèrie Rick i Morty, l'entrenador de Pokémon Ash amb el seu Pikachu i el fenomen viral del peluix xinès Labubu. Aquesta família de figures és, precisament, la segona més venuda del catàleg, només superada pel tradicional pagès amb barretina.
Els esportistes més destacats també tenen presència
En l'àmbit esportiu, el FC Barcelona amplia la seva representació amb els caganers de Pau Cubarsí, Pedri i Raphinha, que s'uneixen a la ja extensa col·lecció blaugrana. Altres esportistes que s'incorporen al catàleg són el tennista italià Jannik Sinner i el pilot català de motociclisme Àlex Márquez, seguint la tradició d'homenatjar els millors de cada disciplina.
La música i la política no queden enrere
La cantant i actriu Aitana, el cantautor Joan Dausà i el fenomen japonès Miku Hatsune, reconeguda com la primera artista virtual de la història (creada el 2007), són les novetats musicals d'aquest any. Pel que fa a l'àmbit polític, menys nodrit que en temporades anteriors, destaca la incorporació de l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
Figures del cinema i la cultura popular
El catàleg s'amplia també amb personatges icònics del cinema com Rocky Balboa, Vito Corleone d'El Padrí, un xenomorf de la pel·lícula Alien i Dimecres Addams. En l'apartat de societat, el nou papa Lleó XIV i el dissenyador Karl Lagerfeld, acompanyat pel seu famós gat Choupette, ja tenen la seva versió en fang. La col·lecció es completa amb figures com la deessa Temis i animals domèstics com gats i gossos.
"La nostra col·lecció va creixent i no ens posem cap mena de sostre", explica Marc Alós, copropietari i escultor de Caganer.com. "Fa temps que les nostres botigues estan obertes tot l'any, amb la voluntat de desestacionalitzar els caganers", afegeix. Segons Alós, treballen les novetats durant tot l'any per satisfer un client molt heterogeni, combinant figures universals que mai passen de moda amb els personatges més actuals.
Trump i Messi lideren les vendes
Entre tots els caganers del catàleg, excloent el tradicional pagès amb barretina que continua sent el més venut, la figura que encapçala el rànquing de popularitat és la del president dels Estats Units Donald Trump, seguida per Leo Messi amb la Pilota d'Or. Tot i que fa poc més d'un any que es va crear, el futbolista blaugrana Lamine Yamal també s'ha convertit ràpidament en una de les figures més sol·licitades.
Durant més de tres dècades, l'empresa familiar fundada per Anna Maria Pla i actualment dirigida pels seus fills Sergi i Marc Alós, ha creat centenars de figuretes que homenatgen personatges famosos. Aquestes representacions no pretenen ser una burla sinó un tribut, amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura catalana arreu del món. Actualment, Caganer.com disposa de botigues físiques a Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona i a la seva seu de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), a més de distribuir els seus productes internacionalment a través del seu web.