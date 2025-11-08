ENTREVISTA
Iván Torn, jugador grandmaster de League of Legends: "Els videojocs també eduquen"
El lleidatà Iván Torn, estudiant de 22 anys del Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, afronta un cap de setmana ple d’emocions a la LAN Party de Mollerussa. Està a un pas de conquerir un nou split (part de la temporada) amb el seu equip, Família Iogurt, en la LIOP Challenger, la competició oficial no professional de League of Legends (LoL) a Catalunya.
Què representa guanyar aquest torneig a Mollerussa?
Hem guanyat els dos anteriors i amb aquest seria la primera vegada que ocorre en els cinc anys que té la competició.
Hi ha opcions?
Clar, cal anar a totes, encara que sempre pot complicar-se la cosa. L’important és passar-ho bé amb els companys.
Tenen molt contacte entre els membres de l’equip?
Tots som de ciutats diferents de Catalunya. Jo soc l’únic de Lleida, però parlem gairebé diàriament i ens veiem en els tornejos presencials. És normal que es creï un vincle d’amistat, perquè passem moltes hores en contacte i fa temps que competim junts.
I són molt bons?
Diguem que som entre els millors d’Europa. En el meu cas, soc grandmaster, la qual cosa significa que soc entre els 500 millors jugadors del continent. La resta de l’equip són masters, i estan situats entre els 2.000 millors.
Això suposa moltes hores de jugar sempre al mateix joc?
Sí. No sabria dir quantes, però he jugat moltíssimes hores.
No li cansa?
És com qualsevol altra afició: totes tenen els seus pros i contres.
La majoria de la gent percep aquest tipus de jocs com a violents i nocius. Què els diria?
Els videojocs també eduquen. Necessitem companyonia per formar equip, constància a l’hora d’entrenar-nos i competir, i esperit de superació. També compta l’estratègia. En els tornejos ens veiem, compartim rialles i també decepcions. Sabem que els personatges dels videojocs no són reals: som conscients que estem jugant. Reflecteixen accions violentes, sí, però al final no deixa de ser un videojoc.
Com va arribar a aquesta afició?
Va ser a través del meu germà. Ell solia jugar al League of Legends, ho vaig veure i em va agradar. El meu primer contacte amb els videojocs va ser com el de la majoria: amb títols com Call of Duty, en el meu cas. Després vaig descobrir el League of Legends i ara és la meua afició favorita.
Seria professional si li arribés una oferta?
Sí, sense dubtar-ho. Dedicar-se professionalment a una cosa que t’agrada és el somni de qualsevol, en qualsevol àmbit. El problema és que al món dels videojocs és molt complicat: els que són a dalt són realment bons, boníssims. L’important ara és disfrutar i continuar superant-me en el joc.
El ‘LoL’ té uns 150 milions de jugadors
League of Legends compta amb una comunitat gegantina a nivell mundial, amb més de 150 milions de jugadors registrats. A cada partida, dos equips de cinc jugadors competeixen per destruir el Nexus enemic, una estructura situada a la base rival. L’equip que ho aconsegueix guanya. No es tracta només de lluitar: cal coordinar-se, posar objectius i planificar atacs o defenses.
Mollerussa espera 500 aficionats a la LAN Party
La LAN Party de Mollerussa va obrir ahir les portes i espera prop de 500 aficionats als videojocs fins demà. Hi ha tornejos de League Of Legends, Teamfigth Tactics, Counter Strike 2, Fall guys, Rocket League i Mario Kart. També tindrà lloc un concurs amb impressores 3D i es disputarà el Campionat de Catalunya de whoops (mini drons), amb més de 20 pilots.