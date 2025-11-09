INICIATIVES
Lleida mostra el seu compromís
El Gran Recapte d’Aliments recull prop de 10 tones d’aliments, menys que el 2024. Se’n beneficien més de 20.000 persones en risc d’exclusió
El Gran Recapte d’Aliments va acabar ahir a la demarcació amb un total de 10 tones de donacions, una xifra que suposa un lleuger descens respecte a l’any passat, segons el recompte provisional del Banc dels Aliments de Lleida. A la província es van habilitar 230 punts de recollida, 62 a la capital, operatius durant l’horari comercial de divendres i de dissabte. La campanya va comptar amb la participació de 1.100 voluntaris, que van cobrir el 85% de les necessitats.
Val a destacar que des del Banc dels Aliments de Lleida es presta ajuda a 20.761 persones, amb una mitjana de 51,15 quilos d’aliments bàsics per persona. Des de l’entitat es va voler agrair el compromís de la ciutadania, així com la col·laboració dels voluntaris i comerços que han participat en aquesta edició. Tots els aliments recollits s’han traslladat al parc mòbil de la Caparrella, un espai cedit per la Diputació. A partir de demà començarà la classificació dels productes amb l’ajuda dels voluntaris.
A través del Gran Recapte es pot continuar donant suport als que més ho necessiten, ja que les donacions s’accepten fins al dia 23 a través del web granrecapte.com, i també mitjançant Bizum al número 33596. L’any passat es van recollir aliments per un valor de 471.294 euros, xifra que demostra la gran implicació solidària de la ciutadania. El Gran Recapte se celebra a tot Catalunya sota el lema Ho donem tot, missatge que pretén posar en relleu que qualsevol aportació, per petita que sigui, suma. És un lema que reflecteix l’esperit solidari de la campanya i la mobilització desinteressada de persones disposades a garantir una alimentació digna. Així mateix, els aliments més necessaris són: llet, oli, conserves (peix i carn), arròs, pasta, llegums cuits, així com productes infantils.