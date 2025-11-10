Balisa V16: requisits clau per a una compra correcta ja que no totes compleixen la normativa
A partir de l’1 de gener de 2026, aquests llums seran obligatoris per senyalitzar incidències a la carretera. Descobreix quines característiques han de complir
S’atansa la data clau per als conductors espanyols. L’1 de gener de 2026, les balises V16 passaran a ser obligatòries al nostre país, substituint definitivament els tradicionals triangles d’emergència per senyalitzar avaries o accidents. Els conductors que no disposin d’aquest dispositiu al seu vehicle s’enfrontaran a possibles sancions econòmiques.
Amb la proximitat d’aquesta normativa, la confusió entre els conductors va en augment. El principal problema rau en que no totes les balises V16 disponibles al mercat compleixen els requisits legals establerts per la DGT. Moltes de les primeres unitats comercialitzades manquen de característiques ara imprescindibles, pel que és fonamental verificar si la que ja tenim o pensem adquirir compleix amb la normativa vigent.
La Direcció General de Trànsit manté actualitzada una base de dades oficial amb més de 200 models homologats, però existeixen diversos requisits essencials que podem comprovar directament per assegurar-nos de la seua validesa legal.
Requisits fonamentals d’homologació
El primer aspecte fonamental és verificar que la balisa tingui un codi de certificació oficial. Aquest identificador sol presentar-se com una combinació alfanumèrica que comença amb les sigles LCOE o IDAE, garantint que el dispositiu ha passat totes les proves necessàries per a la seua homologació.
Un altre requisit crític, i potser el menys conegut, és que la balisa ha d’incorporar connectivitat mitjançant eSIM no extraïble. Aquest component permet la comunicació automàtica amb la plataforma DGT 3.0 per transmetre la ubicació exacta del vehicle en el moment de la seua activació. La connectivitat ha d’estar garantida durant almenys 12 anys i, important, ha de ser completament gratuïta per a l’usuari, sense quotes ni subscripcions addicionals.
Característiques tècniques obligatòries
La normativa estableix que aquests dispositius han d’oferir una autonomia mínima garantida de 30 minuts, encara que el recomanable és optar per models amb més durada. Les seues bateries han de ser fàcilment substituïbles, ja sigui mitjançant recàrrega USB o piles AA convencionals, i la seua vida útil no pot ser inferior a 18 mesos.
Quant a visibilitat, les balises homologades han de garantir un abast de 360 graus i ser perceptibles a una distància mínima d’1 quilòmetre, especialment important en condicions de visibilitat reduïda com a boira o durant la nit.
L’estabilitat és un altre factor clau. Aquests dispositius han de mantenir-se ferms sobre superfícies planes i comptar idealment amb un sistema magnètic o un altre mitjà de fixació que permeti col·locar-los en el sostre del vehicle o en la porta del conductor de forma segura.
Conseqüències d’incomplir la normativa
Circular amb una balisa V16 no homologada pot portar una sanció econòmica de 80 euros, encara que sense pèrdua de punts del carnet. Tanmateix, l’ús incorrecte del dispositiu per senyalitzar un incident, la seua col·locació inadequada o no portar la preceptiva armilla reflectora eleva la multa fins els 200 euros.
Amb el canvi normatiu a la vista, és recomanable revisar com més aviat millor si la balisa V16 que ja posseïm compleix tots aquests requisits o, en cas contrari, adquirir-ne una que garanteixi la seua validesa més enllà de l’1 de gener de 2026.