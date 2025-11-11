REUNIÓ
Arranca la cimera de les “solucions”
El Brasil acull des d’ahir la 30a conferència climàtica de l’ONU per “accelerar” la lluita contra l’escalfament global. Sense els Estats Units, que al gener ja es va desmarcar de l’Acord de París
La Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la COP30, va començar oficialment ahir a la ciutat brasilera de Belém amb la reivindicació de cooperació entre els Estats per frenar l’escalfament global del planeta. “Hem de presentar solucions”, va defensar el president de la COP30, André Corrêa do Lago, en l’acte d’obertura. El diplomàtic brasiler espera demostrar que aquest espai multilateral, que es prolongarà fins divendres, serveix per lluitar contra el canvi climàtic, malgrat que els Estats Units s’hagin tornat a desmarcar de l’Acord de París. En una línia similar, Simon Stiell, secretari executiu de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic, va reclamar “accelerar” l’acció dels Estats que continuen compromesos amb el pacte climàtic. “Hem d’avançar més i més ràpidament, tant en la reducció de les emissions com en reforçar la resiliència” davant del canvi climàtic, va exigir.
Nous compromisos per al 2035
L’objectiu de la COP30 és accelerar l’acció dels Estats per frenar l’escalfament del planeta partint dels objectius de l’Acord de París que limiten l’augment de la temperatura global a 1,5 ºC. Tanmateix, els organitzadors de la trobada admeten que abans busquen reafirmar el compromís dels països amb la reducció de les emissions contaminants, en un context d’incertesa respecte a la posició que adoptaran els Estats Units.
La cimera abordarà les Contribucions determinades a nivell nacional (NDC, per les seues sigles en anglès) per al 2035, un element clau de l’Acord de París que obliga els països a actualitzar els seus objectius de reducció d’emissions cada 5 anys. A finals de setembre, prop de 100 Estats (inclosa la Xina) ja havien presentat els seus compromisos. La Unió Europea, després d’un acord d’última hora, es va comprometre a reduir entre un 66,25% i un 72,5% les seues emissions de CO2 en la pròxima dècada. Tanmateix, que no hi hagi un percentatge fix es deu a la falta de consens entre els països més ambiciosos (com Espanya, Suècia o els Països Baixos) i els més reticents (com Polònia o Hongria).
Aposta pel carboni
Entre les accions que el govern amfitrió, amb Lula da Silva al capdavant, promourà durant la cimera es troba la creació d’una aliança per integrar els mercats de carboni a nivell mundial. La Unió Europea també busca impulsar aquests sistemes per gravar les emissions de CO2, de fet, des de fa 20 anys, Brussel·les obliga unes 10.000 instal·lacions a pagar per tona emesa. Aquests mercats busquen reduir emissions i finançar la transició ecològica, i es podrien ampliar a edificis i transport.
En aquest sentit, el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, va condemnar ahir l’absència “dels homes que fan la guerra” en la cimera. El líder progressista va criticar de forma encesa l’augment de la despesa en defensa, promogut pels Estats Units i Europa, en comptes d’apostar definitivament per donar suport als països en desenvolupament en la seua lluita per assolir les seues metes climàtiques. “Si fossin aquí, seria molt més barat col·locar 1,3 bilions de dòlars anuals per acabar amb el problema del clima”, va assegurar.
T
La setmana passada ja es va celebrar una cimera de líders mundials sense la presència del president dels Estats Units, Donald Trump, qui nega la crisi climàtica i és al capdavant d’un dels països més contaminants. El seu executiu va tornar a retirar el país de l’Acord de París el gener passat –ja ho va fer el 2017, durant el seu primer mandat–, just quan se celebrava el desè aniversari del pacte per limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 °C. Tampoc van acudir a la trobada prèvia a la COP30 el president xinès, Xi Jinping, i el primer ministre de l’Índia, Narendra Modi, així com uns altres 160 líders de països.