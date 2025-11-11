Gairebé la meitat dels ciutadans de Catalunya entre 25 i 39 anys són estrangers
La xifra, del 46,9%, és la més alta de l'última estimació de l'INE. La majoria de les franges d'edat incrementen el percentatge en els últims 6 anys
La població nascuda a l'estranger continua augmentant a Catalunya i ja representa gairebé la meitat dels residents d'entre 25 i 39 anys, segons revela l'estimació més recent de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicada aquest dimarts, amb dades de l'1 d'octubre. Concretament, el 46,9% dels catalans en aquesta franja d'edat són d'origen estranger, la xifra més alta registrada fins ara. En total, ja són 724.631 les persones d'aquestes edats nascudes més enllà de les fronteres espanyoles, mentre que el conjunt de població estrangera a Catalunya ha superat els 2,1 milions d'habitants, representant un 25,8% del total.
Segons les dades de l'INE, la població total de Catalunya s'eleva a 8.186.259 persones, un 1,2% més que fa dotze mesos. L'increment s'atribueix principalment a l'augment de persones nascudes a l'estranger, col·lectiu que ha passat de representar el 19% al 25,8% en només sis anys. És especialment significatiu que pràcticament la meitat dels residents d'entre 30 i 34 anys (48,8%) i d'entre 35 i 39 anys (47,1%) hagin nascut fora d'Espanya. També resulta destacable que la proporció de nens i joves d'entre 5 i 14 anys d'orígens estrangers s'ha pràcticament duplicat, situant-se actualment al voltant del 15%.
L'estadística també confirma l'envelliment progressiu de la població catalana. Per primera vegada a la història, els majors de 65 anys ja representen gairebé un de cada cinc habitants (19,9%), mentre que fa quatre dècades aquesta proporció era només de l'11%. Paral·lelament, els menors de 15 anys han caigut per sota del 13% del total de la població per primer cop des de l'inici de la sèrie històrica el 1981, quan representaven un de cada quatre residents. Aquesta tendència a la baixa de la població infantil i juvenil s'ha mantingut durant més d'una dècada, tot i que a principis del segle XXI es va experimentar un repunt coincidint amb l'augment de la natalitat impulsat per la primera onada migratòria internacional.